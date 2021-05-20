彰化成美園休園大消毒　確診足跡未到超前部署...視疫情調整開園

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今(20)日公布確診人數64例，更因為葡萄家族及歌唱班染疫，將溪湖、埔心、永靖列為重災區，而有中台灣第一名園之稱的彰化成美文化園，就位在永靖鄉，雖沒有在衛生局公布的64確診足跡內，仍超前部署進行全園區消毒作業，力拼景點防疫模範生。

▲成美園關園大消毒。（圖／成美文化園提供，以下同）

成美文化園是頂新魏氏家族的祖宅，由魏應充所創辦的頂新和德文教基金會就設立在此。針對全台進入第三級防疫警戒，魏應充也在他的個人粉絲團提醒粉絲們非必要不外出，外出必須全程戴口罩，大家一起加油抗疫。

成美文化園占地十公頃，80%為戶外景點，遍植日本黑松、真柏、羅漢松、紫檀等百年珍貴樹種，其中的550年紫檀、220年日本黑松更是鎮園之寶，請來知名日本庭師高木益男，用職人積累為庭園注入美學，有著枯山水景、白砂青松庭、瀑布、天然畫框、池庭等5大看點，被網友喻為「台版兼六園」，而夏季限定的「紫薇花」將於6月初綻放，屆時會將原本ㄧ片綠意盎然，妝點成浪漫的粉系庭園景色。

核心價值成美公堂，為二進四護龍的百年三合院，被彰化縣政府登錄為歷史建築，建築歷經風霜多有頹圮，遂特別聚集台灣國寶級匠師：陳天平、陳壽彝、潘岳雄等，而其中陳壽彝大師，更有人間國寶之稱，耗費了7年時間才將傳統建築、技藝、文化風華再現。

成美文化園執行長章嘉和指出，得知政府啟動防疫第三級訊息，園區就緊急對外佈休園，並於休園當日自主進行全園區消毒作業，會全力配合中央政策，視疫情狀況滾動式調整開園時間。

章嘉和強調，未來開園時可能採取預約制，嚴格控制人流，並於入口處設置：紅外線體溫感測器、人數控管感測器、團客散客分流、採實聯制、消毒酒精、梅花座，全體員工也執勤前確實戴口罩、測量體溫、雙手消毒等防疫措施，力拼景點防疫模範生。

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