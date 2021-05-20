「有人沒戴罩！」憑1通電話衝高美館開罰單　文化局讚：全民狗仔

記者許宥孺／高雄報導
中央流行疫情指揮中心19日宣布，全國防疫警戒生為第三級，民眾外出須全程戴口罩。高雄市文化局20日動員巡檢在文化中心開出1張罰單，後又接獲民眾舉報，文化局迅速派員至高美館稽查開單，一共開出3張舉發單，後續交由衛生局裁處。
▲陳其邁表達強力執法決心。（圖／翻攝自高雄市長陳其賣臉書）
「昨日歹勢，今天不能靠勢！」高雄市長陳其邁19日撂狠話，外出須全程戴口罩，不戴就裁罰，沒有第二句話！高雄市政府更審查通過自治條例，授權各局處於轄管業務場域，對未依規定戴口罩者，開罰新台幣3000元到1萬5000元。
▲高雄市文化局巡檢轄管場域，20日共計開出3張罰單。（圖／記者許宥孺翻攝）
文化局20日上午至文化中心巡檢，當場發現有1名民眾沒戴口罩，當場拍照存證並填寫舉發通知書；此外，文化局上午還接獲民眾舉報電話，表示高美館有2位民眾沒戴口罩，文化局隨即派員前往現場稽查開單舉發，一天共計開出3張未戴口罩罰單，後續交由衛生局裁處。
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