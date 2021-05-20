開第一槍！台北福華飯店即起「暫停訂房」　健身房、游泳池皆關閉

▲台北福華大飯店今（20日）於粉專上宣布，即日起至5/28前暫停訂房。（圖／福華大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

疫情來得急又快，飯店觀光業可說是雪上加霜，台北福華大飯店今（20日）稍早於官方粉專上宣布，即日起至5/28前暫停訂房，預計5/29重新接受訂房，開了飯店業暫停接住客的第一槍。

福華大飯店表示，因應新冠肺炎疫情，訂房、入住及用餐等作業會配合政府防疫措施修正做必要的改變，並宣布即日起暫停客房預訂，一直到5/28，目前是暫訂5/29開始接受訂房，飯店內三溫暖、健身房、游泳池及兒童遊戲區皆暫停使用。

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針對2020福華飯店集團票券也進行展延，包含線上市集-限時閃購、台北國際夏季旅展、ITF台北國際旅展、台北國際馬拉松博覽會，以上活動所販售的票券皆展延至2021年8月31日。

▲台北福華大飯店高級單床房。（圖／福華大飯店提供）

另外，因應疫情，飯店也主推餐點外帶，週一至週日不休息，防疫外帶分享餐皆提供免下車取貨服務，包含「港點帶著走 通通只要99元」活動，主廚精選25道港點小品，不論是港點、炸點及湯品，通通一口價；還有主廚團隊設計安心防疫「私房餐盒」每款150元。

本月10日，華航機師（案1187）確診前曾去台北福華大飯店，台北福華大飯店前一晚得知後，就已進行全面消毒，並將七賢吧暫時關閉7天，後續也進行全館的大消毒，目前麗香苑及江南春暫不提供內用服務，另外，蓬萊邨、七賢吧及彩虹座則暫停營運。

