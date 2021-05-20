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疫情爆炸「民眾瘋搶物資」　醫勸沒必要：台灣不會餓死人

▲民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／記者林悅攝，下同）

▲疫情升溫，不少民眾前往大賣場搶購民生物資。（圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

本土疫情延燒，連日破百病例也讓不少民眾恐慌，紛紛到各大超市搶購物資。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書表示，「有印象很多災難，常常本身沒死什麼人，結果是恐慌導致人踩人互相踩踏死一堆人。」要大家發生災難時不要慌，先冷靜，並且要記取教訓。

「MedPartner 美的好朋友」20日在臉書PO出新北公布的公共場所足跡，表示在上禮拜六時，不少民眾急著衝去採買物資，結果光是一天就有4間全聯和一家傳統市場有確診個案的足跡，「那時候一堆全聯被擠爆，根本沒辦法維持社交距離。」

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▲新北市20日公布公共場所足跡。（圖／翻攝自新北市政府）

▲新北市20日公布公共場所足跡。（圖／翻攝自新北市政府）

文中指出，疫情升溫衝去採買的行為真的是不必要，即使是升到4級，沒必要不得外出時，還是可以出門採買，只是可能會限制次數變成2、3次，「這幾天持續都買得到東西不是嗎？」另外，多數人平常也不用天天採買，所以不用慌張，「台灣不會餓死人，食物跟防疫物資都夠。只要大家不出現恐慌，一切照著計畫來，我們可以穩穩走過的。」

粉專最後也說明，「我們呼籲的是不要『一窩蜂』在同一時間湧入採買物資。而不是去採買這件事，或者是去某地方採買就不對。」

文章曝光後，許多網友也紛紛留言，「這樣的情況，就算口罩戴好也是風險超高」、「看門口停很多車就別進門群聚採購了」、「今早去全聯根本都沒人，啥都買得到只是沒錢買而已」、「台灣人面對任何危機的反射動作都是搶泡麵衛生紙」、「跟打仗一樣，聚在一起準沒好事」、「搶物資搶到去醫院」、「冷靜啊」。

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