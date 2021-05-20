國中會考爆染疫足跡！考生員林高中應試「沒發燒」　考完2天確診

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今(20)日下午公布新的確診者8處足跡，其中有到溪湖火鍋店、員林高中、員林客運、動力主義員林店及溪湖郵局與國泰世華銀行等地，員林高中學務處也立即公告，並做出以下6點相關回應。

▲員林高中校內外進行大消毒。（圖／員林高中提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲員林高中做出相關回應說明。（圖／翻攝自彰化衛生局臉書，以下同）

根據最新的活動足跡，5月14日下午4時30分至5時在員林高中，有可能是先到校看考場，校方對此也表示，員林高中指出，15日至16日本校借做國中會考場，但2天考試確診學生並沒有發燒情形，18日才收到衛生局通知，有考生確診，今天下午匡列在確診者足跡名單中，而從14日至今，學校每日落實清消工作，目前校內師生皆平安，相關監考教師也已經被通知採檢。

員林高中進一步指出，因應疫情停課期間，仍舊秉持停課不停學，請各位務必保護學生學習權利，也為身邊辛苦的行政同仁加油打氣，相信我們大家能平安順利度過。

以

以下為員林高中學務處公告：

有關於110年05月15-16日本校借做國中會考場，有確診考生足跡，說明如下：

1. 在國中會考結束後，依規定，本校教學區、行政區等立刻做完整清潔消毒。

2. 5/17、5/18、5/19由全體學生、教職員工、專業消毒清潔單位等分批徹底進行清潔消毒工作，包含桌面、開關、門把、地面、講台、窗台、黑板等，線上授課期間也請行政同仁每日上課前加強教室防疫清消！

3. 另，本校全力配合中央疫情指揮中心指示及地方衛生局規定辦理。已通知並請家長及老師、同學，勿過度緊張，勤洗手、全程戴口罩、避免不必要移動、活動或集會、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會、自我健康監測（有症狀應就醫）、保持社交距離等相關防疫措施。

4. 在國中會考結束後，依規定，本校教學區、行政區等立刻做完整清潔消毒。

5. 5/17、5/18、5/19由全體學生、教職員工、專業消毒清潔單位等分批徹底進行清潔消毒工作，包含桌面、開關、門把、地面、講台、窗台、黑板等，線上授課期間也請行政同仁每日上課前加強教室防疫清消！

6. 另，本校全力配合中央疫情指揮中心指示及地方衛生局規定辦理。請家長及老師、同學，勿過度緊張。



►台灣本土「連日破百」彰化緊急匡列1300人！第一間百貨停業…

►一起當公主睡在超可愛蚊帳裡！2000元→650元 大空間好舒服