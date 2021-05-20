孕婦騎車疑流產急問「我可以闖紅燈嗎？」　警車開道火速就醫

▲警方協助開道，讓懷疑自己流產的產婦人就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／台中報導

「請問現在紅燈，我可以過去嗎？」台中市一名懷孕婦人日前騎車出門，下腹突然出血疑似流產，慌忙向巡邏員警提出「違法要求」，員警弄清楚原委後，立刻協助開道並護送這名孕婦就醫，化解一場虛驚。

臺中市警局第五分局指出，水湳派出所警員紀宜均、施志賢於5月13日傍晚6時許，在文心路與中清路路口執行交通疏導勤務時，一名女騎士騎至紀宜均身旁，慌張地提問「現在紅燈能不能過？」

▲警方協助開道，讓懷疑自己流產的產婦人就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

2名警員聽到民眾公然要求違規的問題，頓時愣了一下，女騎士見狀急忙補充：「我下腹部正在流血，可能快流產了，可以帶我去附近的新亞東婦產科醫院嗎？」

2名警員這才恍然大悟，考量該醫院距離尚近，如再通報消防單位反而會花更多的時間而延誤就醫，於是通力合作，一人協助交管、提醒其他用路人注意，一人開啟警報器、警示燈協助開道，請該婦人騎車跟隨在後，以最快速度護送她順利抵達醫院就醫，耗時僅2分半鐘。

▲警方協助開道，讓懷疑自己流產的產婦人就醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

第五分局長林沐弘提醒民眾，在路上聽聞聽聞救護車或警方警笛時，應提高警覺並放慢速度，注意救援車輛的位置，道路是一線道時，前方車輛請靠右，二線道以上時，內、外車道車輛請各往兩旁靠，而十字路口如遇有救援車輛通行，請四方來車減速、禮讓通行。



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