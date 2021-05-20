　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵239個車站「實聯制」今起上線！工會憂無法可罰成隱憂

▲▼台鐵實聯制。（圖／台鐵提供）

▲台鐵實聯制全面上線。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

因應全台升為第三級防疫警戒階段，大眾運輸實施實聯制，台鐵239個車站今日全面上線，旅客在車站入口就可掃碼登記，不過交通部指出，實聯制無強制性，僅能鼓勵旅客使用。台鐵產業工會憂心，不強制且無法可罰的情況下，可能造成第一線執勤人員困擾。

指揮中心昨日宣佈，全台進入第三級防疫警戒階段，車站需落實體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、餐廳內用實名制、鼓勵外帶與控制人流、出入口管制、民眾體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、禁止民眾於付費區內飲食、臺鐵城際列車與高鐵列車不售站票等措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵12站、台鐵4特等車站包括台北、高雄、台中、花蓮等站，已於昨日完成實聯制佈設，其餘235個車站也於今日完成。而台北、南港、板橋、市府等客運站也會於今日完成。公路客運、捷運、市區公車預定在5月23日前建置好，計程車在5月26日前完成。

民眾若搭乘台鐵、高鐵，只需在車站入口掃描QRCODE、收取簡訊，就可填寫相關資料，若搭乘公車或計程車，且非用電子票證付費者，則可在上車後掃碼登記。

▲▼台鐵實聯制。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵實聯制。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵實聯制。（圖／台鐵提供）

然而，實聯制並無強制性，遇到不願配合的旅客，還是無法要求其掃碼登記，台鐵產業工會指出，無法可罰孔造成第一線執勤困擾。若是強致執行，則應該增加路警巡查次數、無路警之車站應變措施，並派員協助剪收人員執法跟維持秩序。

另外產工也訴求，台鐵如有同仁確診，因同班其他同仁需居家隔離者，後續人力備用計畫及單位運作原則。經染疫匡列的同仁，應給予隔離公假，並公告染疫者行蹤，加強清潔消毒。若有染疫旅客搭乘列車，如相同列車更換車次(同編組)也須揭露。

產工呼籲，應加強清潔消毒，並要增派人手，每班到達終點站之車廂廣播後即進行消毒(應加入與清潔公司之合約給付項目)、車站、車班、機班等全部休息室、車站，依照人員使用頻率清潔。且台鐵第一線人員疫苗施打順序應在公費第三類順序，並應給予疫苗假。

ET快訊
快訊／曾到中和聚餐　永豐金台中分行員工確診
快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」
快訊／花蓮零確診破功！鳳榮醫院女護理師染疫　緊急匡列47人
外出注意！　北捷、公車、小黃即起全面推動簡訊實聯制
快訊／安泰銀分行主管確診　金融業已6人染疫
台北捷運傳員工確診！　北捷回應了
快訊／萬華男陳屍家中！　警消防護衣上門
確診母親求助音檔曝光！　急喊「女童一直哭」
獨／全台首例！員工拒戴口罩被開除　高雄霸氣老闆：不要威脅我
快訊／蔡英文發布特赦令！　原民王光祿獵山羌免判刑
又來了！女南下賣淫發燒　兩人全裸被查獲送快篩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭捐血站「庫存嚴重不足」　護理師深夜求救！在地人推爆

台大10人染疫！癌醫中心同仁「複檢結果出爐」　副院長一聽大叫

坐火車「口罩當眼罩」勸不聽！本人喊「睡著沒聽見」：平常會鼻塞

快訊／鳳榮醫院女護理師染疫！曾去過亞東醫院　緊急匡列47人

全國三級警戒！指揮中心9：30記者會「專打假訊息」　鄕民狂酸：維穩囉～

不甩防疫禁令！30位阿公阿嬤「公園群聚聊天」口罩還掛在下巴

外出不戴口罩罰3千！宜蘭開出3紅單：五結、三星、宜蘭市各1例

桃園這8里快儲水！受施工影響26日8千戶將停水8小時

汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員術科測驗　延至7月3、4日辦理　

板橋、樹林醫護都快來！亞東醫院幫400名診所基層醫師打AZ疫苗

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

宜蘭捐血站「庫存嚴重不足」　護理師深夜求救！在地人推爆

台大10人染疫！癌醫中心同仁「複檢結果出爐」　副院長一聽大叫

坐火車「口罩當眼罩」勸不聽！本人喊「睡著沒聽見」：平常會鼻塞

快訊／鳳榮醫院女護理師染疫！曾去過亞東醫院　緊急匡列47人

全國三級警戒！指揮中心9：30記者會「專打假訊息」　鄕民狂酸：維穩囉～

不甩防疫禁令！30位阿公阿嬤「公園群聚聊天」口罩還掛在下巴

外出不戴口罩罰3千！宜蘭開出3紅單：五結、三星、宜蘭市各1例

桃園這8里快儲水！受施工影響26日8千戶將停水8小時

汽車檢驗員、汽車駕駛考驗員術科測驗　延至7月3、4日辦理　

板橋、樹林醫護都快來！亞東醫院幫400名診所基層醫師打AZ疫苗

北捷實聯制開跑　籲旅客盡快辦理票卡記名

沒戴口罩被罰上網討拍「攬下來就直接開」　網轟：勸導很久了

一蘭新房東出手快狠準　3億現金包豪宅1~3樓店面

再一次無安打比賽！　洋基克魯柏送遊騎兵史上唯一難堪紀錄

首批100輛、價差14萬！福特Focus ST Wagon「SLS版」129.8萬上市

快訊／永豐金台中分行員工確診！　金融業染疫人數續增

小心受騙！張錫遭冒名辦分享會　國泰：委任律師追究法律責任

台電提核三廠1號機再起動後併聯申請　原能會：估今午可審查完畢

【廣編】王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

長賜號擱淺現蝴蝶效應　上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

生活熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

快訊／杏仁哥揪女網紅直播「多人吃飯」　高雄市衛生局回應了

美女醫嗆「巨嬰心態只會早確診」！打疫苗照讓網朝聖

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

更多熱門

相關新聞

銷不出去！彰化果農崩潰：放過溪湖葡萄吧

銷不出去！彰化果農崩潰：放過溪湖葡萄吧

彰化溪湖鎮染疫的葡萄家族傳染鏈至今已逾30多人確診，就有一位果農在臉書《爆怨2公社》發文，說因為這個賣水果的攤販，讓全台一夜之間認識了溪湖的葡萄，葡萄也瞬間成為眾矢之的，「今年葡萄一開始價錢就很慘了，經過一連串報導，價錢更淒慘。」他忍不住喊冤，「葡萄無罪，不要再亂謠傳了。」

「我們也會害怕！」隔離病房護理師曝心聲

「我們也會害怕！」隔離病房護理師曝心聲

台灣疫情失控　外銀估Q2內需消費恐年減10%！

台灣疫情失控　外銀估Q2內需消費恐年減10%！

萬華私立愛愛院住民發燒「快篩陽性」

萬華私立愛愛院住民發燒「快篩陽性」

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群

關鍵字：

新冠肺炎台鐵高鐵

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

唐鳳「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面