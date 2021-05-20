台鐵239個車站「實聯制」今起上線！工會憂無法可罰成隱憂

▲台鐵實聯制全面上線。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

因應全台升為第三級防疫警戒階段，大眾運輸實施實聯制，台鐵239個車站今日全面上線，旅客在車站入口就可掃碼登記，不過交通部指出，實聯制無強制性，僅能鼓勵旅客使用。台鐵產業工會憂心，不強制且無法可罰的情況下，可能造成第一線執勤人員困擾。

指揮中心昨日宣佈，全台進入第三級防疫警戒階段，車站需落實體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、餐廳內用實名制、鼓勵外帶與控制人流、出入口管制、民眾體溫量測、配戴口罩、清潔消毒、禁止民眾於付費區內飲食、臺鐵城際列車與高鐵列車不售站票等措施。

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高鐵12站、台鐵4特等車站包括台北、高雄、台中、花蓮等站，已於昨日完成實聯制佈設，其餘235個車站也於今日完成。而台北、南港、板橋、市府等客運站也會於今日完成。公路客運、捷運、市區公車預定在5月23日前建置好，計程車在5月26日前完成。

民眾若搭乘台鐵、高鐵，只需在車站入口掃描QRCODE、收取簡訊，就可填寫相關資料，若搭乘公車或計程車，且非用電子票證付費者，則可在上車後掃碼登記。

▲▼台鐵實聯制。（圖／台鐵提供）

然而，實聯制並無強制性，遇到不願配合的旅客，還是無法要求其掃碼登記，台鐵產業工會指出，無法可罰孔造成第一線執勤困擾。若是強致執行，則應該增加路警巡查次數、無路警之車站應變措施，並派員協助剪收人員執法跟維持秩序。

另外產工也訴求，台鐵如有同仁確診，因同班其他同仁需居家隔離者，後續人力備用計畫及單位運作原則。經染疫匡列的同仁，應給予隔離公假，並公告染疫者行蹤，加強清潔消毒。若有染疫旅客搭乘列車，如相同列車更換車次(同編組)也須揭露。

產工呼籲，應加強清潔消毒，並要增派人手，每班到達終點站之車廂廣播後即進行消毒(應加入與清潔公司之合約給付項目)、車站、車班、機班等全部休息室、車站，依照人員使用頻率清潔。且台鐵第一線人員疫苗施打順序應在公費第三類順序，並應給予疫苗假。