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神祕數字失準！料中4天「今21人滑鐵盧」　網見291曝內幕：沒了

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心稍早公布新增確診數，今（20）日國內增加286例本土病例、9例境外移入。其實下午2點前，就已有不少網友在PTT上透露「291」，而自16日起的連續4天，一直有人搶先爆出精準的神祕數字，且明顯是隱射確診數，至於今天為何失準，也引發網友熱議。

記者會前，就有網友在PTT上分別以「神祕數字呢」、「慟！神祕數字」、「291或337」為題發文，提到幾天前都有人夢到一組神祕數字，希望今天同樣能在下午2點前就提前得到資訊。貼文曝光後，不少人紛紛朝聖，其中一共有21人不約而同喊出「291」。

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事實上，類似情況並非首次發生，資深媒體人周玉蔻16日早上11點46分就發文喊出「207！」而後17日也有網友爆出「333」、18日爆出「神祕數字240」、19日再爆「267+8」。而湊巧的是，下午指揮中心記者會上，也證實這些數字都符合當日本土病例確診數。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲神祕數字失準。（圖／翻攝自PTT）

既然已經連續4天都有人提前說中神祕數字，因此今日為何失準也引發不少人好奇，就有網友發文詢問「為什麼神祕數字不準了？」以往早上都會流出一組神祕數字，且還精準無誤，今天卻沒有一組成功料中，「有卦嗎？」

網友紛紛留言推測，「每人給不同數字，抓內鬼」、「抓內鬼的技巧啊」、「有人在抓內鬼了嗎」、「抓內鬼啦」、「明天應該沒有了」、「在做AB偵查，抓內鬼中」、「丟假數字抓內鬼」。

指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

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