全台最狂「防疫門」！通過前需先噴10秒　網笑翻：過門都醉了

記者陳雕文／屏東報導

屏東一間專門幫人洗水塔的清潔公司，17日製作出一台造霧機，還幽默在門上寫著「防疫門下停10秒你我都安全」的字樣，網友看到紛紛留言，「這下重本耶」、「這樣噴，是要買幾噸酒精」、「過了這個門都醉了」，業者解釋，有接到客人要求訂製的訂單，因此創造出這台展示版造霧機，可作為增加濕度或消毒等用途。

▲防疫門上方還寫著「防疫門下停10秒你我都安全」的字樣，加上很濃的噴霧量，網友笑翻留言，「非常徹底的殺菌」、「過這個門都醉了」。（圖／業者授權提供）

業者表示，我們主要是在做淨水器，還有洗水管、水塔的公司，此外我們還有一些養殖場的客人（像是養殖香菇，就有增加濕度的需要），所以我們有販售加濕器，造霧機，而造霧機也可以作為「器材消毒」使用。

業者說明，造霧機裡可放水或是次氯酸水、二氧化氯等（但消毒水的部分，會對皮膚、眼睛等部位造成傷害，因此不能直接噴在人的身上，主要用在器材消毒的部分）但不能放酒精，因為濃度太高時遇到火苗，恐怕滅的就不只是菌了…

業者解釋，由於近期本土疫情大爆發，所以前幾天有工廠打電話到公司，問說是否能做類似滅菌門的造霧機，我們才突發奇想開始製作，影片只是製作完後測試時（噴的是水務）稍微拍一下，主要是給客戶看看效果，沒想到意外引起網友討論。