柯文哲再提「a的n次方」概念　疫情「大概會燒一段時間」

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，其中新北市157例，以中和區40例最多，台北市87例，以萬華40例最多。台北市長柯文哲20日再度主張a的n次方概念，認為只要大家不群聚，減少飛沫傳染機會，這樣傳幾次就會斷掉，「我認為這次大概會燒一段時間！」但只要不要一直往上燒，就知道有控制。

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，預計將針對退休醫護召集令、台北捷運公司與捷運局傳出有人確診、萬華長照機構「私立愛愛院」有長者確診、北市多間醫院傳出院內感染等問題做出回應。

關於北市疫情集中熱點在萬華，而新北市集中在板橋、中和等地區，柯文哲20日表示，無法幫新北市回答，但他覺得目前疫情是散開來的，現階段他主張「a的n次方」概念，當a小於1，a的n次方會趨近於0，「所以應該是讓它（疫情）傳、傳、傳、斷掉，不要一直擴散，只要大家不要群聚，減少飛沫傳染機會。」

柯文哲提及，也許有人會不小心傳染給他人，但越低越好，傳幾次就斷掉，「我認為這次大概會燒一段時間。」雖然看北市快篩站陽性率有下降，可是沒辦法保證明天會不會高起來，「應該會有一陣子，但只要不要一直往燒，我們就知道有控制，讓它傳一陣子斷掉。」

最後，柯文哲強調，等到未來疫情控制後，整個台灣防疫戰術要思考一下，不過還是那句話，「疫苗才是最終解決辦法，現在政府最重要工作，還是解決疫苗問題。」