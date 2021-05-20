防疫升三級　星巴克、路易莎全台停內用　伯朗停業延長至5月底

▲路易莎宣布全台停止提供內用座位，並縮短營業時間。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情緊繃，昨（5／19）中央流行疫情指揮中心宣布，全台升級防疫第三級，原本僅針對雙北地區停止內用的星巴克、路易莎等連鎖咖啡，也紛紛提高門店的防疫規格範圍，擴及全台門市停止內用，伯朗也宣布原訂停業至5／21，決定加長休業期間至5月底。

全台升級第三級防疫，繼星巴克宣布暫停全台門市內用之後，路易莎咖啡也宣布5／20起，全台門市停止內用服務，並支援行政院簡訊實聯制，且全台門市也繼雙北地區後，全部提前打烊時間，各店家調整營業到下午4點至7點不等，以是否有提供外送服務為依據。cama cafe也從5／20起暫停全台內用座位。

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伯朗咖啡館大部分門市採取停業防疫，預計停業到5／21為止，但業者表示觀察疫情擴大並未緩解，為保護門市員工，也希望消費者避免出門和群聚，決定「預防性暫停營業」時間延長至5月底，目前僅有4間門市提供外帶，包括宜蘭新月、站前、徐匯、家福中壢、華泰門市。

丹堤咖啡全台有27間門市暫停內用，10間門市進行停業防疫；85度C萬華廣州店即起暫停營業至5／28，全台門市維持暫停內用與環保杯服務。

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