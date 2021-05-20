散播確診假消息！「新店炮哥」遭拘捕　居民感動：能睡個好覺了

記者陳雕文／新北報導

疫情這嚴峻了，卻還是有人為了個人恩怨散播假消息！新北市新店區民眾於17日在中興路一段撿到傳單，上頭描述新店有「防疫破口」！指稱一名女子已經確診新冠肺炎卻不就醫，內文還附上女子的個資，民眾直覺有異報案。警方調查發現是假消息，而散播此訊息的人，就是一直在社區放煙火、轟天雷的「炮哥」，19日持拘票將其逮捕，先前被炸到無法入睡的居民超感動。

▲新店炮哥被抓，居民超開心。（圖／記者陳雕文翻攝）

從今年1月到現在，33歲邱姓男子至少跑去新店一處社區旁的公園放炮10次，主要原因來自一名藍姓女住戶！後來邱男捏造訊息說藍女確診沒就醫，15日印製傳單張貼，要其他居民小心。

▲新店炮哥跟藍姓女住戶有過節，因此捏造藍女確診還沒就醫的假消息，印製成傳單張貼。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，邱男在前年跟女友到宜蘭梅花湖遊玩時，騎乘遊園電動車時不慎撞到前方的藍女，原本邱男與女友當下就帶人送醫，事後還包3600元的紅包，展現誠意想和解，但藍女又索討6萬元，邱男認為被敲詐，因此跑去藍女所住的社區旁放轟天雷、煙火宣洩情緒，藍女也不甘示弱提告。

住戶表示，這場煙火大戰其實從去年農曆年就展開，那段期間一周放一至兩次，有陣子都沒過來放炮，以為他們的糾紛已經解決，可以還大家居住安寧，沒想到去年12月底晚上竟火力全開，連放30發吵死人！而今年5月4日還加碼放送，一口氣連放70發，居民實在睡不著，紛紛錄影PO臉書說，「炮哥又來了！」

新店警分局表示，過去已依社秩法函送邱男8次，每次簡易庭裁罰約16000元，之前消防局也有開過2張3萬元罰單，前前後後罰金超過18萬，邱男不斷繳錢給國庫，但似乎仍不打算放過藍女。如今還散播染疫假消息，造成居民恐慌，因此派員持拘票，19日於寶橋路1處公司將其拘提，並查扣電腦主機、手機、隨身碟、煙火等證物，全案詢問後移送臺北地檢署偵辦。

對於「炮哥」被抓，居民紛紛表示，「為了一個住戶，不值得這樣做，散播假消息製造恐慌，反而害人害己！」、「因為私人恩怨散播確診的假消息，真的很北爛！很不厚道」、「總算能睡個好覺了！」

▼新店炮哥被警方移送地檢署。（圖／記者陳雕文翻攝）