　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

申辦良民證加隔板配合QR碼實聯制　東港警防疫有備無患

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，進入各機關、商店、餐廳等地方皆要求實聯制，屏東縣政府警察局運用中興大學所開發Google雲端表單工具，建立警察局自有的「屏東縣政府警察局實聯制電子表單」，並結合QR Code碼，讓進入警察單位洽公的民眾能夠以便利的方式完成實聯制登記。

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼QR碼實聯制。

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局及轄內各分駐(派出)所亦積極推動實聯制，提供民眾除紙本外，多一個管道進行實聯登記，也會搭配最新的「簡訊實聯制」於各所門口或值班臺張貼相關QR Code，方便民眾拿出手機，輕輕一掃，輕鬆簡單填寫實聯制表單。

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼隔板隔開、視訊會議。

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

另分局因應疫情升溫，將警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)的辦理移至一樓辦理，並於申請區加設透明隔板供民眾填寫相關資料。

而東港警方為因應全國防疫提升為「三級」警戒，更全面啟用視訊會議google meet軟體系統；與警察局視訊會議時，亦同步以行動裝置和各所連線，讓各分駐（派出）所所長無需與會群聚，遠距視訊同步會議讓上情直接下達又減少群聚，落實運用科技提升防疫作為。

分局長林文煜表示，疫情急劇升溫，籲請鄉親共同遵守防疫規定，確實遵守辦理實聯制規定，並呼籲警察同仁們受理案件及辦理防疫工作時應注意自身安全，在維護轄內治安、交通安全之餘，一同為防疫努力，保護自己也保護他人。

►Her推出「彈開式方形蚊帳」外型可愛多款可選不用組裝、有不同尺寸適合床鋪

ET快訊
快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」
快訊／花蓮零確診破功！鳳榮醫院女護理師染疫　緊急匡列47人
外出注意！　北捷、公車、小黃即起全面推動簡訊實聯制
快訊／安泰銀分行主管確診　金融業已6人染疫
台北捷運傳員工確診！　北捷回應了
快訊／萬華男陳屍家中！　警消防護衣上門
確診母親求助音檔曝光！　急喊「女童一直哭」
獨／全台首例！員工拒戴口罩被開除　高雄霸氣老闆：不要威脅我
快訊／蔡英文發布特赦令！　原民王光祿獵山羌免判刑
又來了！女南下賣淫發燒　兩人全裸被查獲送快篩
快訊／和平院區證實：有3名員工確診
快訊／台灣升三級　5搶1奧運棒球資格賽改到墨西哥打　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣首創線上教學Youtube公播版　停課首日1387名學生到校

避免移工成防疫缺口　移民署運用科技向移工宣導防疫

賞景無需冒險！合歡山四季皆美　太管處：關鍵期暫勿前往山區

3級警戒！新城鄉封閉各景區入口　設宣導站勸離遊客

申辦良民證加隔板配合QR碼實聯制　東港警防疫有備無患

全國防疫三級警戒！九大防疫指引勿輕忽　未戴口罩最高罰1萬5

離島不染疫！台東交通客輪採梅花座　載運遊客人數低於100

桃議員爆料：虎頭山創新園區進駐廠商疑似大陸公司

陸軍AH-1W戰鬥機飛官撞工程車送醫不治　家屬協尋行車紀錄器

看見疫情往南跑！嘉義line瘋傳「個案足跡」　遭點名飯店自主消毒

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

南投縣首創線上教學Youtube公播版　停課首日1387名學生到校

避免移工成防疫缺口　移民署運用科技向移工宣導防疫

賞景無需冒險！合歡山四季皆美　太管處：關鍵期暫勿前往山區

3級警戒！新城鄉封閉各景區入口　設宣導站勸離遊客

申辦良民證加隔板配合QR碼實聯制　東港警防疫有備無患

全國防疫三級警戒！九大防疫指引勿輕忽　未戴口罩最高罰1萬5

離島不染疫！台東交通客輪採梅花座　載運遊客人數低於100

桃議員爆料：虎頭山創新園區進駐廠商疑似大陸公司

陸軍AH-1W戰鬥機飛官撞工程車送醫不治　家屬協尋行車紀錄器

看見疫情往南跑！嘉義line瘋傳「個案足跡」　遭點名飯店自主消毒

台電提核三廠1號機再起動後併聯申請　原能會：估今午可審查完畢

【廣編】王道銀行影響力貸款　借錢免手續費再減2%利率

長賜號擱淺現蝴蝶效應　上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

雲端最前線／全國急升三級警戒！8成民眾支持重災區封城

獨／吳心緹《全明星2》幕後　練到「嘴唇發白」硬撐：我可以

北投男倒垃圾不戴口罩「辱罵清潔隊員」　北市怒開罰最高1.5萬

LuLu穩交黃仲崑...小三兒爆「前面的姐姐都不管我」　她哭訴...結果傻眼

若升四級停班沒收入！台北人憂「繳不出房貸」　剛買房沒存款的GG

宏都拉斯以斷交勒索疫苗　外交部：大陸罔顧人道需求的可恥行為

快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

AH-1W飛官開車撞工程車送醫不治

礁溪中天溫泉飯店休至5／31

南下雲林傳染同住弟　案1977足跡曝光

看見疫情往南跑！line瘋傳個案足跡

南投縣長喊話女陪侍：出面篩檢，就不遣返

即／台電報告：桃園4行政區停電　65.9萬戶受影響

醫師解惑疫苗注射風險

台東離島交通客輪採梅花座　載運人數低於100

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

避免移工成防疫缺口　移民署科技向移工宣導防疫

全國防疫進入三級警戒　未戴口罩最高罰1萬5

議員爆料：虎頭山創新園區進駐廠商疑大陸公司

花蓮新城封閉各景區入口　設宣導站勸離遊客

更多熱門

相關新聞

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

本土疫情在各縣市引爆！在繼亞東、北醫、三總松山分院傳出有院內員工、醫護人員確診後，新北市汐止國泰綜合醫院也證實，有急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診，因此從昨晚9點開始已全面停止急診，患者只出不進。詳情仍有待院方及指揮中心說明。

高雄公園男女牽手無罩合舞！里長勸母湯沒人理

高雄公園男女牽手無罩合舞！里長勸母湯沒人理

台灣疫情失控　外銀估Q2內需消費恐年減10%！

台灣疫情失控　外銀估Q2內需消費恐年減10%！

即／台中今起10處快篩　中國附醫現排隊人潮

即／台中今起10處快篩　中國附醫現排隊人潮

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫屏東東港警察

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

唐鳳「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面