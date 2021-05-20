申辦良民證加隔板配合QR碼實聯制　東港警防疫有備無患

▲鄉親利用QR Code碼，進入屏東縣警局暨所屬各單位洽公，可以便利的方式完成實聯制登記 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，進入各機關、商店、餐廳等地方皆要求實聯制，屏東縣政府警察局運用中興大學所開發Google雲端表單工具，建立警察局自有的「屏東縣政府警察局實聯制電子表單」，並結合QR Code碼，讓進入警察單位洽公的民眾能夠以便利的方式完成實聯制登記。

▲▼QR碼實聯制。



東港警分局及轄內各分駐(派出)所亦積極推動實聯制，提供民眾除紙本外，多一個管道進行實聯登記，也會搭配最新的「簡訊實聯制」於各所門口或值班臺張貼相關QR Code，方便民眾拿出手機，輕輕一掃，輕鬆簡單填寫實聯制表單。

▲▼隔板隔開、視訊會議。

另分局因應疫情升溫，將警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)的辦理移至一樓辦理，並於申請區加設透明隔板供民眾填寫相關資料。

而東港警方為因應全國防疫提升為「三級」警戒，更全面啟用視訊會議google meet軟體系統；與警察局視訊會議時，亦同步以行動裝置和各所連線，讓各分駐（派出）所所長無需與會群聚，遠距視訊同步會議讓上情直接下達又減少群聚，落實運用科技提升防疫作為。

分局長林文煜表示，疫情急劇升溫，籲請鄉親共同遵守防疫規定，確實遵守辦理實聯制規定，並呼籲警察同仁們受理案件及辦理防疫工作時應注意自身安全，在維護轄內治安、交通安全之餘，一同為防疫努力，保護自己也保護他人。

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