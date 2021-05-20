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快訊／台中今起10處快篩　童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮

記者游瓊華／台中報導

台中今起開放10處快篩站，早上9點開始陸續開始快篩，台中沙鹿出現確診個案也讓海線民眾人心惶惶，童綜合醫院上午至今已有30多人前往排隊快篩，線上預約更是破百人。另外，中國附醫也是早上9點不到就出現排隊民眾。但院方都呼籲，有接觸史、或是足跡重疊者再前往快篩，另也建議先線上預約，避免人多群聚。

▲台中今起10處快篩，童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮。（圖／院方提供）

▲台中今起10處快篩，童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮。（圖／院方提供）

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盧秀燕日前在記者會上指出，經協調台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、中港澄清醫院、衛生福利部台中醫院、衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院、童綜合醫院、光田醫院、國軍台中總醫院等10家醫院設置快篩站。

中國附醫表示，開放篩檢時間為5月20日起，週一至週五，上午9到12時、下午14到17時，也開放民眾線上網路預約https://appointment.cmuh.org.tw/cgi-bin/reg52.cgi?DocNo=D9997&sstus=5

童綜合醫院因試劑有限，僅先開放5月20日快篩預約，時間上午9到12時以及下午14到17時，目前預約已經破百人。線上預約：http://rg.sltung.com.tw/AEM/QLogin.aspx

台中醫院為每週一至五下午2時到3時，每日提供60名限額予「確診個案有接觸史且足跡重疊者」快篩採檢服務，直至試劑用罄。

台中榮開放快篩時間為9時到晚間21時，且中午不休息 假日照常服務。

▲台中今起10處快篩，童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮。（圖／院方提供）

▲位在海線的梧棲童綜合醫院，上午已經有30多人排隊。（圖／院方提供）

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