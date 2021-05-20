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桃議員爆料：虎頭山創新園區進駐廠商疑似大陸公司

▲桃園議員黃婉如曝虎頭山創新園區，進駐廠商疑似大陸公司並在台募才？

▲桃園議員黃婉如曝虎頭山創新園區，進駐廠商疑似大陸公司並在台募才？（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃婉如19日於市政總質詢驚爆，政府於桃園區建置的虎頭山創新園區進駐廠商疑似是大陸公司，並在台募才，而目前政府不准大陸的公司來台灣徵才，詢問市府管理措施？經發局長郭裕信表示，針對此議題，將進行瞭解。

▲桃園議員黃婉如曝虎頭山創新園區，進駐廠商疑似大陸公司並在台募才？

▲▼桃園議員黃婉如曝虎頭山創新園區，進駐廠商疑似大陸公司並在台募才？（圖／市府資料照）▲桃園議員黃婉如曝虎頭山創新園區，進駐廠商疑似大陸公司並在台募才？

虎頭山創新園區配合中央「亞洲．矽谷計畫」進行建置，在經濟部及國發會等中央機關支持下，2019年6月總統蔡英文親臨啟用開幕，成為桃園的重點科技產業聚落。虎頭山創新園區多功能館自2019年10月動工，2020年12月完工，工程總經費約6,000萬元，由內政部營建署補助3,900萬元，經濟部補助570萬元，其餘為桃園市政府自籌款。

根據桃園市政府指出，「亞洲．矽谷計畫」有兩大核心，第一是創新生態系，第二是AIOT產業應用。虎頭山創新園區為全台首座結合自駕車與資安聯網兩大主軸的驗證中心，2020年2月輔導廠商取得全台第一張通過經濟部無人載具沙盒審查的可營運試車牌，也輔導多家廠商通過經濟部無人載具沙盒審查，目前全台所有運行的自駕車團隊第一階段的測試均透過園區輔導上路，推動自駕車發展成果豐碩。

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