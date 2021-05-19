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要漲價了！桃園市違停小型汽車移置費　5／22起調漲為800元

▲桃園市違停車輛移置費要漲價！(圖／交通局提供)

▲桃園市違停車輛移置費要漲價了。(圖／交通局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局19日指出，桃園小型汽、機車現行移置費收取標準，為直轄六都最低，移置費計入行政與郵寄等成本後，連年結算虧損，因此，經桃園市議會表決三讀通過該局提案的修正條文，小型汽車移置費每輛次自600元調整為800元，機車移置費每輛次自100元調整為150元，籲請民眾勿因自身一時方便違規停車。

交通局長劉慶豐表示，因桃園市拖吊移置費自2001年公布起，迄今均未調整，除桃園、中壢2區設有拖吊保管場外，其餘行政區拖吊保管場招標案乏人問津，違停無法移置影響民眾觀感，為維護桃園市道路行車安全，實有必要調整違規車輛拖吊移置費，以盡速完成拖吊保管標案及服務。

交通局進一步指出，桃園小型汽、機車現行移置費收取標準，為直轄六都最低，移置費計入行政與郵寄等成本後，連年結算虧損，形成變相補貼違規車主現象，又因油電雙漲、勞基法修正等營運成本增加，拖吊業者相對投標意願低落。

因此，該局於去年5月提案修正「桃園市妨礙交通車輛移置保管自治條例」第5條附表「桃園市妨礙交通車輛移置保管收費基準表」，經市議會去年表決三讀通過修正條文，小型汽車移置費每輛次自600元調整為800元，機車移置費每輛次自100元調整為150元，並附加「條文應於修正通過1年後(2021年5月22日)公告施行」、「拖吊車固定式廣播聲音分貝應達75分貝為提醒」、「加強違停取締拖吊能量，提升服務品質」決議。

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桃園交通局違停車輛移置費調漲

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