桃園採檢站設住宅區？鄭文燦喊卡　山德里居民怒：可設體育場

▲龜山區山德里民反對採檢站設在住宅區。（圖／市議員林正峰服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情急遽升溫，桃園市政府因應後續採檢範圍可能將擴大，已擇公園及空曠處安排增設3個社區採檢站，並於明(20日)啟用。未料，市府擇於龜山區山德里山鶯路及萬壽路交叉處、樂沐大樓後方空地設置檢疫站，遭到居民群起反對，向市議員林正峰、山德里長李金龍陳情，19日經協商後，決定該採檢站另覓場地。

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▲里民們請市府工務局暫停施工，但工務局因沒接到上級指示不敢停工。（圖／市議員林正峰服務處提供）

陳情居民向林正峰議員指出，原擬在山德里設置的採檢站，附近都是密集住宅區，而對面就是桃園巿立體育場，體育場目前已經停止一切體育活動，且場地空曠、交通和停車方便，而且現成的建物不用再搭帳篷與額外付出租金、並且有現成的水電、最重要的是沒有毗鄰社區和住家，安全性沒有問題，是最佳設置地點，建請市府研議更換地點，降低民眾憂慮及確保居民安全！

▲林正峰議員(右一)趕到市議會，和議長邱奕勝、市長鄭文燦市長協商。（圖／市議員林正峰服務處提供）



然，衛生局18日晚上的回應是，他們已經安排鄭市長於19日下午到現場巡視後才能依進一步指示定奪，林議員和李金龍里長才決定通知里民19日到現場表達大家的憂心與恐慌；而里民們請託負責現場督工的市府工務局暫停施工，但工務局因沒接到上級指示不敢停工，經林正峰議員服務處再把現場的狀況和林正峰議員親筆寫的建議改到體育場的資料，請市府的「府會副總連絡員」吳樺光參議轉報給衛生局之後，衛生局才來電告知里長，決定另找場地。

由於事關居民權益，林正峰議員19日並直接趕到市議會，利用鄭市長到議會備詢的空檔，請議長邱奕勝邀請鄭文燦市長到議長室協商，確定山德里採檢站取消另覓地興建。

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