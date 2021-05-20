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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡東利／出車禍就該是大車賠小車嗎

▲▼車禍，撞車，車險，保險理賠。（圖／視覺中國）

▲出車禍時，總有人說「大車賠小車」，但法條從沒有這樣說過，過失的判定上，會判斷何人擁有路權，而沒有路權的一方則有過失。（圖／視覺中國）

在車禍案件中，常常聽到當事人說「大車賠小車」、「對方過來撞我，不是我撞他」或「我跟本沒有看到對方，然後就發生車禍」。針對車禍的發生，究竟哪方該負責任，雙方常爭得面紅耳赤，但你知道如何判定車禍肇事責任嗎？

首先，車禍涉及到的刑事責任有：1.《刑法》第284條：因「過失」傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。2. 《刑法》第276條：因「過失」致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

上面兩個法條要件均有「過失」，而《刑法》第14條第1項規定：應注意，並能注意，而不注意者，為過失。那什麼又是「應注意」呢？以車禍案件為例，「應注意」事項規定在「道路交通安全規則」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」，然而一般民眾肯定會抱怨，我又不是法律系的，法規那麼多，我怎麼看得懂。請別忘了，你的駕照可不是雞腿換來的，而是當初通過筆試、路考後才取得駕照，筆試的目的就是要你了解用路規則及路權的優先，因此當你取得駕照，你再也不能主張我不曉得用路規則。如果你不是那麼清楚用路規則，為了用路安全，還是趕快買本駕照筆試題庫來看看吧！

當有人說「大車賠小車」，你應該要想到的是，「大車」駕駛人有什麼過失或違反哪些用路規定，因為法條從來沒有提及「大車賠小車」這件事。過失的判定，絕對不是誰去撞誰，實務只是認定雙方車輛發生碰撞，至於誰負過失責任，還是會依「道路交通安全規則」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」判斷何人擁有路權，而沒有路權之一方，則會判定有過失。例如：轉彎車應禮讓直行車先行、變換車道應禮讓直行車先行、行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行、行經多車道之圓環，應讓內側車道之車輛先行等規定，就是明白揭示擁有路權者分別為直行車、在圓環行駛之車或在圓環內側車道行駛之車輛。

另外，若雙方對於過失責任堅持不下，亦可持道路交通事故初步分析研判表，向車輛行車事故鑑定委員會聲請鑑定。對於鑑定意見如有異議時，得敘明理由並向車輛行車事故鑑定覆議委員會申請覆議，以釐清雙方之過失責任。最後，唯有用路人確實了解用路規則並遵守，才能創造安全的用路環境。

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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