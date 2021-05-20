不顧女友睡一旁　渣男下藥性侵女友17歲的乾妹妹

▲17歲乾妹妹慘遭下藥性侵。此為示意圖。（圖／視覺公國）

記者吳銘峯／台北報導

台南市潘姓女子2016年間在網路上認識當時年僅17歲的乾妹妹阿波（化名），在某次相約出遊後，邀請阿波到同居男友住處中玩牌，途間買了6瓶鋁箔包奶茶返家。不料男友竟見色心起，在其中一瓶奶茶中下藥，並趁著阿波昏睡時，不顧潘女就在一旁，性侵阿波得逞。一二審均將方男重判7年10月，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

本案除了方男遭判刑定讞外，當時檢方認為潘女邀約阿波，途中又購買奶茶，再加上阿波在警詢時也說，不知潘女是否為共犯，因此檢方認為潘女似乎協助方男犯下本案加重強制性交罪，一併提起公訴。一二審均查無實證，判決潘女無罪，最高法院也採信，一併判決潘女無罪確定。此外，潘女與方男在本案案發後，曾於當年9月間結婚，但2人婚姻僅維持4個月，已於隔年1月間離婚。

至於方男犯案部分，判決指出，潘女認識阿波後，2016年2月8日相約出遊，二人逛街後，因時間尚早，潘女邀請阿波到方男住處玩牌，途中並於便利商店購買6瓶鋁箔包奶茶。2人進入方男家中後，隨即開始打牌、打麻將，而方男趁大家不注意，在一瓶奶茶中置入第四級管制毒品佐沛眠（Zolpidem），並由潘女交給阿波飲用。阿波一喝就說味道怪怪、苦苦的但仍持續小口飲用。當晚10時多，阿波覺得頭暈、想睡而感不適，趴在桌上休息，潘女將阿波扶進房間中唯一一張床上躺下，阿波隨即昏睡。

到了凌晨2時許，方男不顧潘女睡在2人中間，翻過女友開始對阿波上下其手，阿波因藥效已退開始有意識，扭動身體並出聲制止，但方男仍性侵得逞。阿波出言質疑「你還要繼續這樣嗎？」，方男竟說「你不是要援交嗎？」，阿波揮手掙扎，方男才停手隨即起身開燈，潘女也因此驚醒。阿波隨即指責方男性侵，方男否認，雙方爭執不下。

阿波傳訊息給男友前來，方男擔心無法脫身，直接撥打110報案電話，向警謊稱樓下有青少年聚集喧嘩。警方隨即趕到，遇上阿波男友，這才發現本案，隨即在方男家的陽台上，扣得被摻有毒品的奶茶瓶。檢方因此對方男、潘女提起公訴。

法院審理時，方男否認犯案，辯稱誤認為當時發生關係的是潘姓女友，並未對阿波性侵。但法院調查諸般證據後，認定方男確實下藥、性侵，一二審法院均將他重判7年10月。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。