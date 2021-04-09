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社會 社會焦點 保障人權

女騎士閃躲「違停Uber」…慘遭砂石車輾爆頭！司機下場曝


記者陳羿妏、羅志華／台北報導

北市和平東路、敦化南路口2019年1月18日上午8時許發生一起死亡車禍！事發當時林姓Uber司機違規臨停等載客，孰料，後方吳姓女騎士見狀向左閃避時卻撞上砂石車，人車倒地後，接著遭砂石車輾爆頭，當場身亡。台北地院日前審理後，依過失致死罪，判林男6月刑期，得易科罰金18萬，緩刑3年；至於砂石車田姓駕駛則獲不起訴處分。

▲台北市和平東路三段發生車禍，騎士當場死亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台北市女騎士當場身亡。（資料照／記者黃彥傑翻攝，下同）

判決指出，事發當時林男明知路面已劃設置禁止臨時停車標線，仍違規臨停等待乘客上車，隨後吳女騎車為閃避林男車輛，便靠左行駛，怎料，車身向左一偏竟撞上砂石車，導致吳女彈飛後，人車倒地，下秒遭砂石車輾斃，最後因顱骨開放性骨折及身體多處骨折引發出血性休克，當場身亡。

檢方根據中央警察大學車禍鑑定報告，認為吳女未讓直行車先行，以及超越前車保持安全間隔為肇事主因，又田男駕駛的砂石車對於吳女突然變換車道行駛，無法採取及時反應，故田男無肇事責任，偵結後予以不起訴處分。

▲台北市和平東路三段發生車禍，騎士當場死亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲經車禍鑑定結果，田男因無肇責獲不起訴處分。

然而，林男臨停車輛雖形成路障，影響往來人車續進，但吳女事發前已預見前方外線車道有車擋道，因而往左閃避，且當時林男慢速起步，並無往左或往右行為，不會造成後方車輛無法反應，故形成路障部分，列為肇事次因，肇事責任調整至10%以下，檢方事後依過失致死罪，將林男起訴。

全案審理期間，林男坦承不諱，法官勘驗相關證據後，確認林男犯行，惟考量林男案發後有留在現場，向警方承認其為肇事者，此舉符合自首要件，且林男目前已與吳女家屬達成150萬元和解賠償，因此審酌後，依過失致死罪，判林男6月刑期，得易科罰金18萬，另宣告緩刑3年，全案仍可上訴。

▼林男留現場自首。

▲台北市和平東路三段發生車禍，騎士當場死亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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