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撞死違規左轉司機！法官罕見「推翻2份鑑定」判駕駛無罪

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▲▼撞死違規左轉司機！法官罕見「推翻2份鑑定」判駕駛無罪。（圖／翻攝自GoogleMaps）

▲事故地點沿線常有大型水泥樑柱，可能阻擋行車視線。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東一名楊姓老翁2016年11月駕駛小貨車行經長治鄉南二高下方平面道路，不料在德和路口與一輛小貨車發生碰撞，導致鄔姓老翁傷重不治。事後，2份車禍鑑定報告雖一致認為鄔是主肇因，但楊翁也有過失，因此檢方依過失致死罪起訴。不過，法官審理後推翻2份鑑定報告結果，本月5日罕見判楊翁無罪，全案仍可上訴。

根據判決書，當時楊翁駕駛小貨車，在南二高下方平面道路由北向南直行，不料行經德和路口時，對向車道由鄔翁駕駛的小貨車未注意車前狀況，也未禮讓直行車，立即左轉要進入德和路，導致楊翁閃避不及，當場撞上。

事後，鄔翁傷重不治。經公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定委員會、國立交通大學行車事故鑑定，皆認定死者鄔翁在路口貿然左轉、未禮讓直行車是肇事主因，但楊翁未注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，也有過失。

屏東地檢署偵辦後，依過失致死起訴楊翁。不過，楊翁不服，強調自己是直行車，又被南二高底下的大型梁柱擋住視線，當時鄔翁突然左轉衝出，他根本來不及反應。

法官審理時認為，檢方認定被告未注意車前狀況，然而依照相關交通法令規定，被告已遵守並盡相當注意義務，以防止危險發生，是基於信賴他人也會遵守交通規則，並盡同等注意義務，所以因此發生交通事故，應以信賴原則為由免除過失責任。

法官表示，當時被告行駛在內側車道上，屬於綠燈直行，但鄔翁驟然左轉行徑，對一般駕駛人而言，均屬猝不及防之反常情事，難以預見，更遑論被告？

法官指出，2份鑑定報告均未敘明楊翁在未超過限速50公里、中央有矩形支承橋柱遮蔽視線的情形下，如何注意到鄔翁突然左轉，並立即採取迴避的可能性，卻直接導出「被告有未注意車前狀況，隨時採取必要安全措施之過失」的結論。

基於上述種種，法官認為，鑑定書理由欠缺完備，僅能證明鄔翁因本案車禍死亡、被告因此受傷，但無法證明被告駕駛行為有何過失，加上檢方所舉證據未達一般常人均得確信而無合理懷疑之程度，也難以使本院形成被告有罪之心證，因此諭知無罪。

▲屏東地方法院依殺罪將刺殺母親的陳女判處無期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地方法院。（資料照／記者陳崑福攝）

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