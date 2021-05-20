總統特赦王光祿　最高法院：相關案件仍要持續審理

▲王光祿。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統特赦布農族獵人王光祿，不過最高法院表示，檢察總長為王光祿聲請非常上訴，目前案件仍由最高法院審理中；雖然總統特赦，但僅是「免除其刑之執行」，但「罪刑宣告」部分，仍會由最高法院合議庭依法處理。

本案發生於2013年7月，當時54歲的王光祿因年邁母親想吃肉，便在臺東山區狩獵，獵到一頭台灣長鬃山羊與一頭山羌後，被警方以持有非自製獵槍及獵殺保育類動物逮捕，最後被檢方以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和《野生動物保育法》起訴。最高法院最後將他判刑3年6月，併科罰金7萬元定讞。

前檢察總長顏大和認為本案有法律上疑義，提出非常上訴，最高法院受理後，也公開召開言詞辯論庭審理，並認為本案有違憲之虞，因此首度以最高法院名義，向司法院大法官聲請釋憲；至於王光祿自己也向大法官聲請釋憲。大法官本月初作出釋字803號解釋，宣告《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》的處罰規定部分合憲、部分違憲，王光祿的有罪判決並未翻盤。

蔡英文總統在520就職典禮當天，宣佈特赦王光祿。而依照《赦免法》規定，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，王光祿特赦僅被「免除其刑之執行」。

因此最高法院指出，目前繫屬於最高法院的王光祿非常上訴案件，其本案之罪刑宣告仍然存在，本案係檢察總長提起非常上訴，故合議庭仍須就本案依法處理。



至於做出憲法解釋案的司法院則回應：大法官釋字第803號解釋業已明確承認憲法保障原住民從事狩獵活動之文化權利，並與野生動物之保育求取平衡，總統行使特赦權，司法院表示尊重。

