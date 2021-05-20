　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統特赦王光祿　最高法院：相關案件仍要持續審理

▲▼王光祿。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王光祿。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統特赦布農族獵人王光祿，不過最高法院表示，檢察總長為王光祿聲請非常上訴，目前案件仍由最高法院審理中；雖然總統特赦，但僅是「免除其刑之執行」，但「罪刑宣告」部分，仍會由最高法院合議庭依法處理。

本案發生於2013年7月，當時54歲的王光祿因年邁母親想吃肉，便在臺東山區狩獵，獵到一頭台灣長鬃山羊與一頭山羌後，被警方以持有非自製獵槍及獵殺保育類動物逮捕，最後被檢方以違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和《野生動物保育法》起訴。最高法院最後將他判刑3年6月，併科罰金7萬元定讞。

前檢察總長顏大和認為本案有法律上疑義，提出非常上訴，最高法院受理後，也公開召開言詞辯論庭審理，並認為本案有違憲之虞，因此首度以最高法院名義，向司法院大法官聲請釋憲；至於王光祿自己也向大法官聲請釋憲。大法官本月初作出釋字803號解釋，宣告《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》的處罰規定部分合憲、部分違憲，王光祿的有罪判決並未翻盤。

蔡英文總統在520就職典禮當天，宣佈特赦王光祿。而依照《赦免法》規定，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，王光祿特赦僅被「免除其刑之執行」。

因此最高法院指出，目前繫屬於最高法院的王光祿非常上訴案件，其本案之罪刑宣告仍然存在，本案係檢察總長提起非常上訴，故合議庭仍須就本案依法處理。


至於做出憲法解釋案的司法院則回應：大法官釋字第803號解釋業已明確承認憲法保障原住民從事狩獵活動之文化權利，並與野生動物之保育求取平衡，總統行使特赦權，司法院表示尊重。
 

ET快訊
還在人與人的連結！　台中薄紗女做全套慘了
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口
快訊／金管會：網銀轉帳手續費全免　實體ATM轉帳手續費減2元
世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞
台大醫院全院普篩　又有部分員工快篩陽性
快訊／最新統計！本土確診81%「40歲↑」　全國陽性率曝光
19保險員群聚開會！　遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

總統特赦王光祿　最高法院：相關案件仍要持續審理

散播確診假消息！「新店炮哥」遭拘捕　居民感動：能睡個好覺了

不甩三級警戒！19保險員群聚草悟道遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊

新莊騎士越堤道出車禍　醫院快篩竟呈「新冠陽性」！3警今篩檢

還在人與人的連結！台中薄紗女不甩防疫規定做全套慘了

孕婦騎車疑流產急問「我可以闖紅燈嗎？」　警車開道火速就醫

不顧女友睡一旁　渣男下藥性侵女友17歲的乾妹妹

沒戴口罩被罰上網討拍「攬下來就直接開」　網轟：勸導很久了

快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」

違反禁令…揪女網紅「7人室內吃播」！杏仁哥道歉：太慢得知訊息

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

總統特赦王光祿　最高法院：相關案件仍要持續審理

散播確診假消息！「新店炮哥」遭拘捕　居民感動：能睡個好覺了

不甩三級警戒！19保險員群聚草悟道遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊

新莊騎士越堤道出車禍　醫院快篩竟呈「新冠陽性」！3警今篩檢

還在人與人的連結！台中薄紗女不甩防疫規定做全套慘了

孕婦騎車疑流產急問「我可以闖紅燈嗎？」　警車開道火速就醫

不顧女友睡一旁　渣男下藥性侵女友17歲的乾妹妹

沒戴口罩被罰上網討拍「攬下來就直接開」　網轟：勸導很久了

快訊／台北地院清空！　法助確診「全院法官書記官即刻返家」

違反禁令…揪女網紅「7人室內吃播」！杏仁哥道歉：太慢得知訊息

TOYOTA召回4萬台Altis、Camry！燃油泵總成瑕疵恐導致熄火

不只北捷！傳捷運局也有員工確診　「整棟大樓消毒」11人居家辦公

「人與人連結」病毒擴散　女性染疫比例略高於男性

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

老婆正在醫院生產！鬼父性侵虐殺6歲繼女　連自己母親也下手

「雷神」開刀後首場實戰　最快6月中歸隊

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

同居「男友徹底崩壞」　女友氣PO地獄生活照！網勸：絕對分手

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

收銀員甜喊男顧客「達令、寶貝」　他怒瞪下秒性感M字腿：謝謝❤

社會熱門新聞

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／台南生達製藥大火　「傳多次爆炸聲響」

高雄漁船射殺4海盜！　船長下令開槍遭判26年

台開經理用小舅子帳戶　爽賺內線

即／北院清空！　全院人員即刻返家

19保險員群聚台中草悟道　遭勸反嗆：關你啥事

騎車沒戴口罩遭罰　高雄男震驚：不是假新聞嗎

全台首例！八大行業違規營業慘斷水電

全台首次「人臉辨識」未戴口罩罰！

北院傳出確診　北檢深夜急消毒

高雄公園男女牽手無罩合舞！里長勸母湯沒人理

快訊／高雄男陳屍大寮捷運出口旁空地

「未戴口罩」路人挫閃　高雄攤商無奈辯

更多熱門

相關新聞

蔡東利／出車禍總是大車賠小車嗎

蔡東利／出車禍總是大車賠小車嗎

出車禍時，總有人說「大車賠小車」，法條從沒有提及「大車賠小車」。過失的判定，實務只是認定雙方車輛發生碰撞，至於誰負過失責任，會依「道路交通安全規則」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」判斷何人擁有路權，而沒有路權之一方，則會判定有過失。

不顧女友睡一旁　渣男下藥性侵

不顧女友睡一旁　渣男下藥性侵

總統特赦 王光祿非常高興問：真的嗎

總統特赦 王光祿非常高興問：真的嗎

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

確診法警曾接觸人犯　看守所急消毒

確診法警曾接觸人犯　看守所急消毒

關鍵字：

法律人權大法官最高法院特赦王光祿獵槍總統狩獵原住民釋憲非常上訴

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面