蔡東利／【砍母頭顱無罪】雖然是精神病，但真的沒關係嗎？

當你我還沉浸在韓劇《雖然是精神病但沒關係》的劇情，上周高院就桃園吸毒男子殺母案判決無罪（108年度矚上重訴字第32號）。依據高院新聞稿內容，法官認為該男子平常就有在施用毒品，在殺母當下是毒品作用最強之期間，並導致該男子不能辨識其行為違法之能力，因此依照《刑法》第19條第1項，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰之」規定，判決該男子無罪。

該男子是精神病，就沒關係了嗎？如果該男子平時就有在吸毒，並在吸毒狀況下曾經有傷人、鬧事的狀況，《刑法》也不能處罰嗎？另外《刑法》第19條第3項，「前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之」規定，是什麼意思？

首先，《刑法》第19條第1項是在說，行為人在行為當下根本不知道他自己在做什麼，或不知道做的事情是犯法的，這時候《刑法》就不會去處罰行為人；第19條第2項是指，行為人在行為當下，針對做的事情是違法的判斷能力顯著減低，這時候《刑法》就會對行為人減刑。但有些人會利用上開法條規定之漏洞，例如：利用喝酒、吸毒，導致行為人在酒後或吸毒後辨識能力喪失或顯著降低，再為犯罪行為，之後跟法官說要依照《刑法》第19條第1、2項判無罪或減刑。因此，為了補上開漏泂，《刑法》第19條第3項規定，如果是行為人故意或過失讓自己的辨識能力喪失或顯著降低，就沒有《刑法》第19條第1、2項之適用。

《刑法》第19條第3項之判斷，會考量行為人是否「故意」或「過失」，導致其辨識能力喪失或顯著降低，另會參酌行為人有沒有犯罪之意思，或預見自己在辨識能力喪失或顯著降低的情形下，有犯罪的可能性。例如：A想要殺B，故意讓自己喝酒到ㄎ一ㄤ掉，再利用ㄎ一ㄤ掉的狀況去殺B，這時A就不能向法院主張，我在殺B時是在ㄎ一ㄤ掉的狀況下，所以要判無罪或減刑。

另外的情形，如果A知道自己在酒後或行為後常有傷人、脫序行為，仍然讓自己喝酒到ㄎ一ㄤ掉，之後果然持刀傷害、殺人，因為A是在有預見犯罪有可能發生的情況下，讓自己喝到斷片，同樣不能主張無罪或減刑。因此，可別單純以「吸毒→ㄎ一ㄤ掉→殺人→無罪」的思考方式，就認為「雖然是精神病但沒關係」。依照《刑法》第19條第3項之判斷，行為人仍有可能無法主張無罪或減刑。

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。