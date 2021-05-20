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地球上最大南極冰蓋融化　海平面不足60米國家將消失

▲▼ 格陵蘭,地球暖化。（圖／路透）

▲全球暖化致融冰加速。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

全球暖化問題嚴峻，氣候變遷導致地球溫度升高，而使地球和人類以都將被毀滅，最新一項研究指出，南極冰蓋不斷融化，將引起漣漪效應，不僅加速冰蓋融化速度，更將進一步導致全球範圍的天氣模式出現巨變。

CNN報導，最新一份發表在《自然地球科學》（Nature Geoscience）研究報告指出，科學家發現，隨著地球均溫升高，南極冰蓋融化的情況加劇，將導致冰蓋下的土地愈加裸露，這過程將導致南極風向產生改變，降雨量增加，進一步觸發加速冰塊流失的過程。

英國氣象局高級科學家凱瑟琳（Catherine Bradshaw）稱，冰蓋消融將導致過往被覆蓋住的土地暴露在外，降雨量因而大量增加，而這個變化將通過連鎖反應放大其結果，最終讓海洋更加溫暖。她指出，過去受冰蓋覆蓋時，南極表面反射大量陽光，相比於吸收較多陽光的鄰近海域，南極陸地本身氣溫相對較低；但在冰蓋消融並露出地表後，南極表面吸收的陽光將巨量上升，造成陸地比海洋溫度高的狀況，風向因而改變，而整個南極冰蓋亦將趨向不穩定，最終影響全球氣象。

▲▼北極熊,氣候變遷,地球暖化。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲氣候變遷恐造成北極熊滅絕。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

根據維基百科，目前僅有的冰蓋在南極洲與格陵蘭。南極冰蓋是地球上面積最大的冰蓋，如果南極冰蓋融化，海平面將上升61.1米，而格陵蘭冰蓋占據了格陵蘭島82%的陸地面積，如果格陵蘭冰蓋融化，將導致海平面上升7.2米。

2015年12月通過的《巴黎氣候協定》提出，各方將加強應對氣候變化威脅，把全球平均氣溫升幅控制在較工業化前水平的2度之內，並把升溫控制在1.5攝氏溫度之內而努力。

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