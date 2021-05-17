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一戰天然博物館　「時光機」避難所現阿爾卑斯山

▲▼阿爾卑斯山脈近年因全球暖化導致冰川融化。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球暖化導致冰川融化的阿爾卑斯山脈。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

阿爾卑斯山脈的冰雪近幾年因為全球暖化而逐漸融化，沒想到第一次世界大戰期間的避難所卻因此得以「重見天日」，堪稱是一戰時期的文物寶庫，讓歷史學家驚呼，根本像是一台時光機。

據CNN報導，阿爾卑斯山脈的斯科爾盧佐山（Mount Scorluzzo）位在義大利北部，留有一座第一次世界大戰時期的避難所，坐落於海拔3094公尺的山峰上，戰爭期間約有20名奧地利士兵駐紮在此地。

位於義大利北部阿達梅洛（Adamello）的懷特戰爭博物館（White War Museum），在一份聲明中指出，戰爭初期該避難所就被奧地利軍隊所佔領，無論是從義大利的方向看或從空中觀察，都完全看不見該避難所。因此直到全球暖化導致冰雪融化，才得以見到避難所，研究人員自2017年開始，每年7月和8月都會進行挖掘工作，至今已從洞穴中清除了約60立方公尺的冰。

斯泰爾維奧國家公園遺產項目的科學協調人、歷史學家莫羅西尼（Stefano Morosini）透露，研究人員在避難所中發現了食物、草蓆、用動物皮製成的夾克、硬幣、頭盔、武器彈藥、報紙等，共回收約300件物品，這些文物說明了士兵「非常糟糕的日常生活」，由於當時冬季氣溫可能低於攝氏零下40度，士兵們不但要與極端的環境抗爭，防範雪崩、落石或暴雪的危險，同時還得與敵人奮戰。

莫羅西尼補充說明，隨著冰川融化，每年夏天這個地方會出現更多物品，五年前甚至發現了兩名士兵的屍體，以及可以識別他們身份的文件，「這是一種天然博物館。」

懷特戰爭博物館的新聞稿中寫道，這座避難所從1918年11月3日後就再也沒有人進入，裡面的時間停留在當時最後一位奧地利士兵關上門、衝下山坡的瞬間。而其中的文物將於2022下半年，開放展示於義大利北部小鎮博爾米奧（Bormio）一間致力呈現一戰景況的博物館。

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