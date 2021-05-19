幕後／「感染鏈已從大台北擴散」　陳時中急赴政院　面報全國三級

▲陳時中19日上午赴政院，面報蘇貞昌防疫警戒應該升級為「全國三級」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心19日宣布，全國升級為三級防疫警戒。據了解，陳時中、張上淳在19日上午緊急赴政院與蘇貞昌開會，報告提升「全國三級警戒」，主要考量連續5日本土確診破百例、累積已破千例；且在這段時間，許多縣市都出現確診個案，「感染鏈已經從大台北往外擴散」。

19日上午10點30分，衛福部長陳時中跟疫情指揮中心專家小組召集人張上淳，一起到行政院與院長蘇貞昌開會，主要針對40萬劑疫苗抵台與疫情變化進行報告。

據了解，除了新一波疫苗抵台外，陳時中與張上淳針對疫情報告的重點，考量5月14日首次爆出兩位數本土確診個案，接著15日直接衝上三位數，且直到19日為止，本土確診累計數一口氣沖破1千例，目前更已連續5日本土確診破百例，「這個時間點應該提升到全國一制性三級的必要」。

此外，在本土確診個案飆升的這段期間，單就本島的狀況來說，就有超過一半縣市陸續爆出本土確診病例，當中包括台南、新竹、雲林等縣市。專家認為，此波疫情已開始蔓延全台，「看起來感染鏈已經從大台北地區往外擴散」，因此建議全國統一執行三級防疫警戒，及早斬斷感染鏈的傳播。

知情人士指出，5月15日宣布雙北三級、其他縣市二級加強後，有穩住讓三級、二級警戒的國人不要流動；此外，加上陸續在17日雙北市宣布停課、18日全國停課後，也產生穩住疫情的效果。

而陳時中在下午的記者會上也表示，因為雙北外的其他縣市陸續再增加本土確診個案，因此指揮中心宣布要提升全國到三級警戒，全國標準一致、一體執行。知情人士表示，指揮中心考量到有雙北先行升級、運作的經驗，全國各地只要比照辦理，執行上應該不會有太大困難，而中央也會更緊密與地方合作。

指揮中心每日連線地方 建溝通平台全力協助抗疫

為了因應全國提升為三級警戒，自20日起，每天上午8點將由指揮中心副指揮官陳宗彥召開會議，召集中央、地方首長針對疫情進行討論，協調、調度防疫資源，若地方在執行防疫工作上有什麼問題或困難，中央也可以直接了解。

知情人士舉例，這段時間確診個案爆增，中央授權地方政府公開疫調，其考量是地方政府負責範圍小，能更快速提供資訊；但相對的，「準確性」就是非常大的問題，在疫調過程會有跨縣市問題，此時若個別縣市沒合作、個別公開，反而會導致訊息混亂。

為解決此問題，20日起每天加開的會議，便可當作溝通平台，不只是中央對地方，地方政府也可以相互溝通、交換意見，確保資訊的正確，讓指揮權更統合、更加分層處理好。

另外，有政院幕僚表示，地方政府若有資源不足的地方，中央會全力協助處理。幕僚舉例，從這波疫情過來可以發現，有部分地方政府在準備上不足，以新北市來說，人口多達401萬，但防疫旅館的間數僅1100多間，在六都名列倒數，對比224萬人的就有2100多間的桃園市，在量能上遠遠不足。

政院幕僚透露，年初時就一直提醒新北市，防疫旅館的數量太少，但都未獲得正面回應，如今確診數爆量，又喊要蓋方艙醫院，在防疫緊急應變上恐緩不濟急，未來政院仍會持續從旁協助，中央、地方共同面對艱困的疫情。