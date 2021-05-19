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萬華女童染疫獨留家中　柳鄉里里長回應了

▲▼萬華9歲女童染疫獨留家中　柳鄉里里長回應了。（圖／翻攝蔡合益臉書） 

▲萬華9歲女童等待救護車。（圖／翻攝蔡合益臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北萬華一名9歲國小女童確診，但同住的媽媽及阿姨接連染疫而住院，讓她只能獨自留在家中，消息曝光後引起網友熱議。國民黨台北市議員應曉薇表示，她18日得到女童媽媽求助後，立刻到場幫忙，但當地柳鄉里里長蔡合益19日痛批應曉薇「製造出新聞後又放出不實的評論批評市府防疫人員」。

應曉薇表示，她18日下午接獲女童母親多通電話求救，因媽媽11日確診返家自主隔離，但15日症狀加重而就醫隔離，女兒只能委由姊姊照顧，但姊姊跟孩子都相繼確診，且姊姊18日上午也症狀加重而住院治療，導致9歲的女兒獨自一人在家，讓媽媽感到非常害怕，在電話中哭著求應曉薇幫忙。

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應曉薇說，女童媽媽也請萬華分局華江派出所幫忙，18日她與員警都穿著防護衣探望孩子，並陪同孩子等待救護車，「更能體會一線醫、警的辛苦。謝謝你們。曉薇再次提醒大家，戴口罩、勤洗手、盡量不要出門。該里曉薇已拜託環保局儘快協助消毒，請里民安心。」

▲▼萬華9歲女童染疫獨留家中　柳鄉里里長回應了。（圖／翻攝蔡合益臉書）

▲▼柳鄉里里長認為應曉薇議員的行為造成里辦公處的困擾及誤會。（圖／翻攝蔡合益臉書）

▲▼萬華9歲女童染疫獨留家中　柳鄉里里長回應了。（圖／翻攝蔡合益臉書）

沒想到，柳鄉里里長蔡合益在臉書發文，表示女童與媽媽、阿姨同住，3人接連確診，但女童要求要跟媽媽待在同一間檢疫所，「目前檢疫所又大爆滿，導致有3天的等待期。」因此，他和女童的鄰居、區公所、派出所都不斷提供關心及協助，確保女童在家安全無虞且衣食無缺並安心等待衛生局安置隔離。

蔡合益說，在女童的阿姨18日被救護車載走後，他們都有照料女童的情況，但應曉薇議員卻違停在路邊，衛生局要帶女童前往檢疫所時才下車，並穿上衛生局所提供的防護衣，拍下與女童互動的畫面，「製造出新聞後又放出不實的評論批評市府防疫人員，這種行為已造成里辦公處的困擾及誤會，在此鄭重向議員表達嚴重不滿、嚴正抗議。」

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