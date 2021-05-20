驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　人與人連結全裸查獲直送快篩

▲雲林失聯越南女移工(右)發高燒到員林賣淫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林警分局偵查隊分隊長李文偉等人，昨(19)日15時許，接獲情資於員林市南昌路一間出租套房內有黎姓越籍女(37歲)賣淫，立即率員前往埋伏，尾隨邱姓嫖客（33歲）上樓，約莫15分鐘後警方敲門進入，黎女與邱男全身赤裸且表情錯愕，交易費2,500元、保險套及潤滑液等證物仍置於桌上，人贓俱獲並當場查扣。

員林警分局指出，邱姓嫖客供稱是透過通訊軟體LINE加入好友，由LINE指示前往上述地點與黎女從事全套性交易；因正值防疫期間，本分局佐警及娼嫖2人先做好相關消毒及基本安全防護，並對黎姓越南籍女子量測額溫，體溫竟達37.2度，警方立即穿戴全套防護設備，並通知衛生局將黎姓越南籍女子送員林基督教醫院快篩，所幸檢驗結果陰性。

經警方深入追查該名黎姓越南籍女子，於5月16日從雲林縣古坑鄉僱主家失聯而行方不明，於17日搭公車自員林市租屋從事性交易，今日遭本分局查獲，全案依社會秩序維護法第80條裁罰，因正值全國防疫升為第三級警戒，分局員警不敢大意，身著全套防護裝備，結合防疫救護車，護送該名越南籍失聯看護工前往員林基督教醫院自費採檢。

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