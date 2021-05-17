散播假疫情「新店將變第二個萬華」　警追造謠者：別再轉傳

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，刑事局證實17日接獲檢舉，有民眾散布轉發不實疫情訊息傳單內容誣指：「新店某人已確診新冠肺炎，惟仍四處移動，傳染他人…等情」，甚至聲稱「新店區將成為第二個萬華」並張貼惡意傳單，經刑事局與新北市新店警分局調查發現，係屬民眾趁疫情惡意張貼假確診訊息，目前已展開調查，並呼籲民眾千萬勿散播假疫情資訊以免觸法。

▲新北市新店區出現民眾張貼惡意疫情假訊息，警方成立專案小組調查。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：根據新店警方調查，發現該傳單所指民眾，身體並無不適現象，亦未確診，該訊息顯係不實疫情訊息，目前該散播假疫情案件已經由刑事局、新北市警刑大、新店警分局共組專案小組共同偵辦。

刑事局藉此案例呼籲：民眾對於任何疫情訊息應提高警覺，切不可因近期疫情變化，而隨意杜撰或轉傳未經確認訊息，各警察機關將嚴查速辦，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條移送地檢署，最高可處3年以下有期徒刑、併科新台幣300萬元以下罰金。

警方呼籲民眾：接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證內容是否屬實；即使出於善意提醒，亦也可能涉及散播假訊息行為，千萬要小心謹慎，以免觸法。警方將嚴打疫情假訊息、籲請民眾勿任意杜撰轉傳。

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