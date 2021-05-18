瞎掰「化學兵群藥劑非常毒」　亂傳假消息5案12人送辦

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊14日晚間18時許接獲民眾檢舉，有民眾在臉書網路群組散播一則未經查證之不實訊息，內容是：「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與臺北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎」、「因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。

▲網友散布國軍化學兵消毒水劇毒假消息遭刑事局電偵大隊函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）



上述假訊息嚴重誤導民眾且動搖社會民心，經刑事局電針大隊將上述資訊函請國防部、衛生福利部疾管署詳查，上述兩單位確定為假訊息，刑事局電信偵查大隊立刻會同士林警分局追查張姓PO文者到案說明，警方詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，散布不實訊息函送士林地檢署偵辦。

刑事局表示，從5月10日新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化迄今，全台各警察機關已經偵處疫情假訊息25件，目前移送5件12人，即時發布新聞澄清說明共7件，警方呼籲民眾對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。

任意散播、轉傳，以免觸法，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。民眾如發現疑似假訊息可先透過「疾管家」 、「台灣事實查核中心」、「line 訊息查證」等網站查證以免觸法。

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