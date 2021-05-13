分區停電刑事局中鏢！內外勤停擺　DNA資料、犯罪檔案靠一招無損

▲13日下午全台分區停電，掌管全國治安工作的刑事警察局也停電，部分工作受到影響。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

興達電廠13日因事故全廠停機，造成全台分區停電。台電公司為了確保電力穩定供應，在緊急狀況必須限電時，供電饋線分為A至F組，今年緊急輪流分區停電組別為C、D組，從下午3時起兩組別輪流停電50分鐘，期間位於台北市信義區的刑事警察局也遭興達電廠停機輪流供電波級，導致刑事局內外勤辦公區域停電，不少犯罪偵查工作因此受阻。

▲13日下午全台分區停電，掌管全國治安工作的刑事警察局也停電，部分工作受到影響。（圖／記者張君豪攝）

但對此刑事局表示，掌管全國各地警察機關刑案犯罪發生通報的偵防中心，以及保管封存重大刑案DNA檢體資料庫，各類毒品贓物庫的鑑識中心實驗室、毒品贓證物庫都設有不斷電備援系統，下午分區供電刑事局停電起，備援發電機就開示運作，重要資料傳輸、毒品贓證物保存並不受影響。

除了鑑識中心和偵防中心外、另外還有刑事局資訊室掌管的全國刑事知識聯網的全台犯罪者犯罪紀錄、司法移送紀錄伺服器也都有不斷電系統和異地備份系統，刑事局表示這些機密敏感資料都有萬全保護，警用系統伺服器市內還有恆溫系統，並不受興達電廠跳電意外影響，維護全國治安工作也會持續進行、請外界放心。

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