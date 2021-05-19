遭指涉台灣防疫謬論　胡錫進回嗆：台灣「國安」部門嚇不倒我

▲大陸《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／2021環球時報年會大會網站）

記者魏有德／綜合報導

台灣國安官員近日表示，北京政府藉台灣疫情嚴峻之際，發動新一波「認知作戰」，其中，被點名在疫情期間帶風向的還有大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進。對此，胡錫進今（19）日在微博上發文回嗆，「我會繼續作為媒體人坦然履職，在兩岸問題上充分使用我的表達權。台灣的國安部門既嚇不倒我，也嚇不倒環球時報。」

▲環時總編輯胡錫進在個人微博上回嗆台灣國安官員。（圖／翻攝環球時報）

胡錫進指出，「老胡只是大陸的一個媒體人，有權利對台灣抗疫失利表達看法，提出我的主張。」對於被台灣國安官員點名參與對台發動「認知作戰」，胡錫進表示，主張台灣實施「全島普篩」、批評台灣拒絕購買大陸疫苗是給台灣輿論帶節奏，加深台灣內部矛盾等說法，「他們這樣做是對大陸媒體人的公然污衊，是對我本人言論權利的粗暴打壓。」

胡錫進反嗆，「台外交和新聞官員多次攻擊我，也就罷了。國安官員這次也跳出來，是什麼意思？是要威脅我嗎？」

胡錫進強調，「對不起，老胡曾經從軍11年，親歷過兩場戰爭和很多動蕩，老胡對風險的見識一點不比台灣的國安官員少。我會繼續作為媒體人坦然履職，在兩岸問題上充分使用我的表達權。台灣的國安部門既嚇不倒我，也嚇不倒環球時報。」