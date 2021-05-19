怒批民進黨「分心抗疫」　環球時報：是要遭天譴的！

▲台灣本土病例破千。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

今年至今共有1064例本土病例，北台灣全淪陷！大陸官媒《環球時報》19日發表社評「台灣抗疫，民進黨當局太分心了」怒批，台灣的政治太多了，各種政治考量組成了民進黨當局採取抗疫策略的主要邏輯線，最大限度地確保島內民眾健康和生命安全被放到了次一級的位置上。

社評指出，民進黨當局對抗疫實在不夠專心，政治考慮過多，他們視台灣為「民主體制抗疫的優等生」，採取什麼措施總想對照這個標籤，討好美國和西方世界，給後者抹黑中國大陸抗疫成就「遞一把刀子」，「而如何抗疫有效，這本來就不涉政治，任何政治化的考慮都可能讓防疫措施走形。」

「台灣一直缺疫苗，它的疫苗接種率迄今不到1%，比印度還低，落在了一些發展中國家和地區的後面，這是多大的隱患！」文章直言，台灣當政者並沒有為堵這個大漏洞真著急，台「外交」系統反而將近期的工作重點放在了為「友邦」爭取疫苗上，以此換取後者對台灣參加世衛大會的支持。

▲大陸國藥疫苗本月已經獲得世衛組織正式推薦。（圖／路透）

文章表示，台灣本來可以有一個可靠的疫苗來源，那就是對岸大陸，尤其是大陸的國藥疫苗本月已經獲得世衛組織的正式推薦，但是民進黨當局視大陸疫苗為「危險的砲彈」。評論稱，民進黨當局至今很像是懼怕普篩，被疑擔心那樣將致查出來的病例數激增，在政治上「不可承受」。不能不說這是一種集體的諱疾忌醫。

評論進一步稱，台灣的政治太多了，各種政治考量組成了民進黨當局採取抗疫策略的主要邏輯線，最大限度地確保島內民眾健康和生命安全被放到了次一級的位置上。這是他們寧願島內有更多民眾感染新冠肺炎甚至喪失生命，寧肯死等美國不知道什麼時候才能實際到貨的疫苗，也決不使用大陸疫苗、開展兩岸防疫合作的根本原因。

最後，評論強調，大陸對台灣疫情釋出的是人道主義關懷，而這一有同胞之愛的人道主義無法直達台灣民間，原因就是民進黨當局所做的政治阻礙。做此阻礙非常不負責任，如果導致更多台灣民眾的健康和生命損失，是要遭天譴的。政治應當給健康和生命讓路，而不是在如此關鍵的時刻亂設關卡。