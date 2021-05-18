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散播不實疫情資訊最高開罰300萬　新竹市衛生局呼籲先查證再分享！

▲▼ 散播不實疫情資訊最高開罰300萬　新竹市衛生局呼籲先查證再分享！ 。（圖／ETtoday）

▲散播嚴重特殊傳染性肺炎不實訊息，最高可開罰300萬。（圖／ETtoday製表）

生活中心／綜合報導

隨著科技日新月異、訊息傳遞管道、方式越來越多，不管是在社群網站、通訊群組中，常常出現許多「假消息」，再加上疫情期間，總是會讓人關注相關資訊，卻每每都被LINE群組這些「建議！不准！請不要」訊息搞混，面對這些越來越難分辨的訊息，雖然有時候只是好心分享，但你知道一但未經查證就散佈，最高將會被開罰300萬嗎？

▲▼ 散播不實疫情資訊最高開罰300萬　新竹市衛生局呼籲先查證再分享！ 。（圖／ETtoday）

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▲新竹衛生局呼籲民眾勿以身觸法違反傳染病防治法。（圖／新竹市政府提供）

去年新竹市曾出現一起案例，在LINE群組、社群平台上指稱「有一確診感染肺炎」，要求大家出外務必戴口罩、勤洗手，沒事不要趴趴走，引起不少人轉發。雖然出發點是好意，但非事實的消息傳遞只會造成更多恐慌，因此當時新竹市衛生局就鄭重呼籲，該行為已涉嫌違反傳染病防治法，主管機關將可依第六十三條如涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將最高可科新臺幣三百萬元罰金，請民眾切勿以身觸法。 相關訊息也將移送地檢署偵辦。

但對於現在社會上資訊來得快速、管道多元，尤其是許多假消息甚至會自行後製、改圖，加上主管機關的名稱，讓更多人在不知情的情況下信以為真，民眾該怎樣防範呢？新竹市衛生局日前就彙整如何分辨假消息、新聞及傳染病相關資訊幾個管道，方便民眾查詢相關消息是否屬實

哪裡可以查證？
疾病管制署新聞專區：http://at.cdc.tw/YEc68Q
疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎QA：http://at.cdc.tw/LJIg51
TFC 台灣事實查核中心：https://tfc-taiwan.org.tw/
Cofacts 真的假的：LINE id搜尋@cofacts
LINE官方訊息查證：https://fact-checker.line.me/

#了解更多關於COVID19
新竹市衛生局官網疫情專區：https://reurl.cc/o9aeLM
疾管署嚴重特殊傳染性肺炎專區：http://at.cdc.tw/xP90P0
有傳染病問題？就讓疾管家來幫忙：https://goo.gl/BUFT1r
此外，民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。

現在假消息、新聞頻傳，市民朋友千萬要做的聰明的閱聽人，就算出自於好意，在傳播資訊、資料時，也務必遵守以上管道求證，以免讓恐懼更加蔓延、造成不必要的恐慌。

▲▼ 散播不實疫情資訊最高開罰300萬　新竹市衛生局呼籲先查證再分享！ 。（圖／ETtoday）

▲現在許多假消息都會冠上主管機關名稱，千萬要記得做好求證再傳遞給親友。（圖／ETtoday製表）

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