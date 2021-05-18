連發6文要台「全島普篩」　胡錫進：民進黨將被「掃進歷史垃圾箱」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

全台疫情持續升溫，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進3天內連發6篇貼文，呼籲台灣要進行緊急封鎖，展開「全島普篩」，並批評民進黨大疫當前還「政治掛帥」進行表演，最終將不堪一擊，「等『時辰』一到，大陸只需一笤帚，就將把它掃進歷史的垃圾箱。」

胡錫進16日針對台灣本波疫情發出第一篇貼文，他表示，台灣一天新增本土確診上升到206例，以它的人口規模來說，還是相當嚴重的，「若想恢復大體零新增的局面，需要進行全島核酸普篩，查出所有感染者。」

胡錫進17日又再度貼文指出，台灣新增333例本土確診病例，這是局面已經失控的清晰信號，如果民進黨再不採取全島全面抗疫動員和緊急封鎖等措施，再不斷然開展全島普篩，將很快把台灣從「抗疫優等生」變成東亞的疫情震中。

▼疫情升溫，救護人員全副武裝。（圖／記者屠惠剛攝）



接著，國台辦在17日晚間發出聲明，表示願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快戰勝疫情，並呼籲去除「島內人為的政治障礙」，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。

陸委會也在同日晚間迅速回應國台辦，稱對岸「不必假好心」，並強調「只要中國大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

對此，胡錫進於18日凌晨發文表示，果然不出所料，民進黨當局迅速跳出來，兩岸政權在道德上高下立現，「大陸高舉的是人道主義旗幟，展現的是大胸怀大氣度，反襯出的則是台當局草木皆兵、看著疫苗都像砲彈的驚恐狀，刻畫的是他們死抱政治、置島內民眾健康安全於不顧的末日掙扎嘴臉。」

胡錫進指出，大陸今後還要繼續高舉道義大旗，民進黨當局拒絕一次，就是它往死胡同的深處多走一步，「大陸這邊浩然正氣，陽光雨露，民進黨當局則越混越陰暗猥瑣。」

胡錫進強調，這樣的政權最終將不堪一擊，等「時辰」一到，大陸只需一笤帚，就將把它掃進歷史的垃圾箱。

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

