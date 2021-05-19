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快訊／朝陽女大生感染源不明！6天足跡曝　曾赴東協廣場、中友百貨

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中今新增本土確診個案5例，市長盧秀燕下午3時召開記者會對外說明，公布疫調足跡，其中確診的19歲朝陽女大生（案2514）去過的地方包括東協廣場、美樂地KTV、霧峰夜市、兒童關懷協會、第三市場、中友百貨內大創、誠品、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽等，直到17日身體出現異狀，才於亞大附醫就診，並於18日採檢確診，目前該女大生感染源仍不明，持續疫調中。

▲▼朝陽科大傳確診。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲朝陽科大昨夜傳出女大生確診。（圖／記者游瓊華翻攝）

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台中市衛生局長指出，今台中新增5例確診個案，包括案2351，為沙鹿一名38歲工程師，沒有出國史，與太太、9個月大女兒同住，平時女兒由彰化阿公、阿嬤照顧，由於祖父母先前曾帶小孫女前往歌唱班共餐，因此與確診者有接觸，經彰化縣衛生局通知採檢，阿公、阿嬤、9個月大孫女全確診，男子因假日回彰化也染疫，目前僅太太仍是陰性；案2351曾於16日到沙鹿全聯屏西門市，也曾到清水區休息站超商消費。

另案2353為79歲男性，現已退休，平日時常往返台北、台中兩地，同住者僅太太1人；該名男子8日至14日住在台北市大安區，14日當天搭乘台鐵返回台中，15日到朋友家中出現症狀，確診為陽性，目前隔離治療中，本案匡列6人。

而案2413為東海大學男大生（19歲），住宿舍，有台北接觸史，14、15日曾與台北高中同學接觸，足跡遍及企業家大飯店、阿蓮米粉湯、家樂福德安店、東協廣場、萊爾富便利商店台中路思義店、東海男宿餐廳、宏康長趙醫療用品台中榮總店，並於18日高燒確診，共匡列22名居家隔離者、27人自主健康管理。

案2513為本國籍女性，住大里，11日曾赴台北龍山寺採買衣物，12日搭乘國光客運回台中，13日前往中醫診所拿藥，並於15日出現發燒症狀，16日採檢、17日確診，匡列家人、公司朋友與老闆共10人居家隔離。

►快訊／朝陽確診女大生曾到訪！　中友百貨「封館2天」進行消毒

▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

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