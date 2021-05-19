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新冠肺炎篩檢陽性不必慌　黃珊珊希望患者做4步驟

▲黃珊珊出席防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲黃珊珊出席防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情持續升溫，尤其以雙北病情最危險俊，北市則設立多個快篩檢疫所供民眾前往篩檢。台北市副市長黃珊珊19日解釋，快篩陽性或核酸檢測（PCR）確診後，到底下一步該怎麼做。

在快篩陽性方面，黃珊珊指出，若症狀屬中、重度症狀，北市會用救護車將患者送至醫院，或透過EMOC分配到其他醫院的專責病房；若為無症狀或輕症，則會用有救護車規格的防疫巴士，送至集中檢疫所。

黃珊珊表示，目前北市防疫檢疫所都非常完整，裡面都有醫護人員進駐。

黃珊珊進一步說明，若是快篩陽性的患者，希望他們，第一，主動回溯「出現症狀前3天」到「接受隔離」的活動與接觸史；第二，填寫自我檢核表並將健康風險報告書傳送通知接觸快篩；第三，自我隔離、戴口罩並自我健康監測；第四，有問題可打防疫專線（02）2375-3782或撥打1922。

至於到醫院檢查PCR確診的患者，黃珊珊表示，中、重度症狀，北市同樣用將患者送至醫院，或透過EMOC分配到其他醫院的專責病房；若為無症狀或輕症，希望患者除停留在家中外，北市政府會極力開拓集中檢疫所，希望相關確診者送到集中檢疫所，請耐心等候。

等待PCR結果中的民眾該做什麼？黃珊珊指出，第一，採檢後3天避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具；第二，在家中單獨一人一室，避免與其他同住者接觸；第三，務必配戴醫用口罩，勤洗手、多消毒；第四，PCR結果為陰性，由採檢單位通知及安排後續安置；第五，有問題可打防疫專線（02）2375-3782或撥打1922。

另外，若是民眾已在集中檢疫所者，黃珊珊說，若是輕症或無症狀，10天左右會再做一次PCR檢測，屆時如果是陰性或CT值高於30，北市就會讓患者解除隔離，可以回家；若CT值小於30，但沒有什麼症狀，不需要治療，會讓患者繼續待在檢疫所約7天左右，之後可以解除隔離；但如果小於7天的話，就必須再安排一次採檢，當是陰性或CT值高於30才會解除隔離。

黃珊珊解釋，換句話說，現在在集中檢疫所內的等候快篩陽性的人，他還有至少10天的檢查，「各位親友也可以知道後續流程，如果有需要的衣物或物品，也可以送到集中檢疫所」。

黃珊珊提醒，若是5月13日以後在醫院做PCR檢測，3天內若未收到衛生局電話，請主動撥打防疫專線（02）2375-3782。「現在數量比較多，我們可能會有疏漏，要麻煩大家主動打防疫專線」。

▼北市檢測出陽性率下一步。（圖／北市府提供）

▼北市檢測出陽性率下一步。（圖／北市府提供）

▲▼北市檢測出陽性率下一步。（圖／北市府提供）

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