快訊／基隆公私立托嬰中心、居家保母　全面停托！

▲基隆市長林右昌（中）。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

因應COVID-19疫情升溫，爲避免人流接觸，以降低感染風險，爰加強防疫作為，基隆市政府決定自5月20日起，本市公私立托嬰機構及居家保母停止托育服務至5月28日。

基隆市政府指出，截至5月19日止，本市公私立托嬰機構共9家，實際收托嬰幼童人數約269人（含公辦民營托嬰中心2家，收托90名嬰幼童、社區公共托育家園1家，收托12名嬰幼童、私立托嬰中心6家約收托167名嬰幼童）；另外，本市居家保母約364位，收托近634多名幼童，自5月20日起將全面暫停收托服務至5月28日。

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社會處表示，停托期間請家長持續留意幼童的身心狀況，若有症狀也請告知原收托機構，並請家長以照顧幼兒為優先，得依衛生福利部110年5月17日公布之因應作為，於托嬰中心及居家托育服務停止收托期間請防疫照顧假，在家自行照顧，以避免不必要的接觸，減少傳染風險。

此外，若因家長特殊需求，各托嬰中心或居家保母得評估「停托不停班」，各中心可自行排班因應，於雙方同意並做好防疫作為之前提下，仍可繼續收托。托育機構、居家保母及家長對於停托期間退費事宜有相關疑問，請洽社會處婦幼及救助科詢問，電話：02-2420-1122分機2203-2205。

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