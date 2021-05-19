防疫禁跨區群聚！七星潭空無一人　崇德坂下水域活動全停

▲花蓮七星潭拉起禁入封鎖線空無一人。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府公告5月19日至5月28日各級學校、公私立幼兒園停課及觀光景區的部分，七星潭風景區、崇德坂下等區域水域遊憩活動均暫停開放，花蓮新城分局員警立即前往學生易聚集處及七星潭風景區、崇德坂下加強稽查，防止有學生停課期間涉足易接觸感染之群聚場所。

▲崇德坂下水域活動已暫停。



新城分局員警19日持公告至轄內學生易聚集之處所及崇德坂下、七星潭等風景區加強稽查及宣導，現場已拉起封鎖線，七星潭內已無遊客駐足，警方接著前往七星潭住宿區提醒民眾目前七星潭已封鎖，請民眾全力配合防疫政策。

▲花蓮縣政府公告防疫期間暫停一切水域活動。

部分員警則稽查崇德坂下業者是否依照縣府公告暫停開放相關水域遊憩活動，並持續宣導相關防疫政策，目前相關業者均能依照防疫政策停止遊憩活動，警方也將不定時前往轄內風景區及學生易聚集處所查察，防止民眾違反規定營業、聚會。

▲員警宣導防疫政策並請民眾全力配合。



新城分局分局長林明鋒表示，全台疫情日趨嚴峻，政府為防止疫情擴大，發布相關防疫政策，為配合防疫政策加強查察並以宣導方式強化民眾防疫意識，期望民眾為了自身及他人安全全力配合；呼籲民眾外出時請配戴口罩、保持社交距離、勤洗手，並盡量減少外出活動，以維護自身安全。

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