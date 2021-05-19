獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

政治中心／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，指揮中心待會將宣布全國都進入三級警戒。事實上，中央各行政機關今天已開始實施分梯，居家辦公，政府高層透露，由於國內新冠確診數已經連5日破百，中央單位包含軍警系統，已初步模擬全國人車管制腹案。中央流行疫情指揮中心下午2時將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。

依指揮中心規劃，標準程序若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，就會進入第四階段封城規劃。消息人士透露，現在僅有雙北喊升級，為了讓疫情控制更統一，更加有效率，統一全國三級可以讓其他縣市同步警戒，不過，升級到第四警戒，除了醫療，還需要軍警跟其他機關配合。

陳時中在下午的記者會上表示，因為其他縣市的病例也增加，全國提升三級警戒，他表示，現在很多人發明準四級、第四級等各種名詞，但現在起全國標準一致，一律都是三級，全國的地方都一起依照指揮中心頒布的標準來執行，相關措施會滾動檢討，他強調目前還沒有要升第四級防疫警戒，「也沒有這樣的背景條件」，他表示將會做資源的整合，地方資源有不足之，中央會協調。

本土疫情大爆發，全台採檢量也爆炸，各大醫院急診紛紛大喊吃不消，也籲廣設篩檢站分擔人潮。陳時中昨日呼籲，目前醫學中心量能很珍貴，雖然確診陽性的人就會被收治，但如果是輕症的人就會被要求移出，因為要將醫學中心的量能保留在跟性命相關的治療上面，讓大家的致死率降低，因此呼籲輕症的人請盡量不要到醫學中心來，「若把醫學中心的量能用在輕症上，是得不償失的一件事情」。

指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬向《ETtoday新聞雲》證實，上周專家小組已經決議方案，確診住院者無症狀或者輕症，距離發病達到10天，Ct值採檢大於30可以解除隔離；若Ct值小於30則移往集中檢疫所7天，期滿不用採檢即可解除隔離返回社區。