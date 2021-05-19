LIVE／全國將升三級警戒　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心下午2時將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內4天內已累積959例本土案例，據傳今日確診數又比昨日多。台大醫院上午證實已有10名員工篩檢陽性，有人有萬華足跡，而爆發院內感染的亞東醫院，也再新增3人確診，其中包過一名陪病家屬。另外，雙北目前進入三級警戒，指揮中心待會將宣布全國都將進入三級警戒。

除了上述兩家醫院，北市聯醫松德院區、三總松山院區等多家醫院都爆出醫護染疫。本土疫情大爆發，全台採檢量也爆炸，各大醫院急診紛紛大喊吃不消，也籲廣設篩檢站分擔人潮。陳時中昨日呼籲，目前醫學中心量能很珍貴，雖然確診陽性的人就會被收治，但如果是輕症的人就會被要求移出，因為要將醫學中心的量能保留在跟性命相關的治療上面，讓大家的致死率降低，因此呼籲輕症的人請盡量不要到醫學中心來，「若把醫學中心的量能用在輕症上，是得不償失的一件事情」。

指揮中心專家諮詢小組成員黃高彬向《ETtoday新聞雲》證實，上周專家小組已經決議方案，確診住院者無症狀或者輕症，距離發病達到10天，Ct值採檢大於30可以解除隔離；若Ct值小於30則移往集中檢疫所7天，期滿不用採檢即可解除隔離返回社區。

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根據指揮中心統計至昨天上午9時，負壓隔離病床空床數241，其中台北區只剩47床、北區15床、中區33床、南區54床、高屏區65床、東區27床。