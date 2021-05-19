靈鷲山活動延期改線上直播　員工「遠距辦公」少數分流上班

▲位於新北市永和區的靈鷲山辦公場所，進出都需量體溫、酒精消毒、實聯登記。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠疫情升溫，防疫升級！新北市貢寮區「靈鷲山總本山」即日起至6月8日，參訪行程、全台講堂及各中心等據點的共修、課程、活動，全數暫停或延期辦理；世界宗教博物館也同步休館。近期大型法會和浴佛活動，全部改採「線上共修方式」，教團內部工作人員自5月初開始採「遠距辦公」，少數到辦公室者以分流上班方式因應。

▲位於新北市永和區的靈鷲山辦公場所，從5月初開始每天都派員以次氯酸水加強環境消毒。

靈鷲山指出，5月23日至6月13舉辦的「大悲閉關21」，取消實體共修，全部採線上共修方式；5月19日的浴佛節活動，邀請大眾「線上浴佛迎佛誕」。另東北角旅行禪、龍樹閉關及畢業典禮、每月淨灘等大型活動、花蓮水懺法會、台北水懺法會、嘉義地藏法會將延期舉辦。

靈鷲山表示，發起每日持誦《楞嚴咒心》，以心靈防疫匯聚的正念能量，串聯善業，共同防疫。進出院內嚴格執行量體溫、酒精消毒、實聯制登記，要求全天戴口罩，並天天派員用次氯酸水加強環境消毒。新冠肺炎本土疫情持續升溫，衛生福利部宣布提升防疫層級至三級，靈鷲山開山住持心道法師叮囑大家「保護自己、慈悲他人」，在日常生活中遵守勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫規範。

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