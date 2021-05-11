宏都拉斯要買中國疫苗　外交部：反對疫苗成為政治外交勒索的工具

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）



政治中心／綜合報導

我友邦宏都拉斯衛生部宣布，將透過薩爾瓦多，向中國購入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。對此，外交部11日於例行記者會表示，已掌握相關情形，並將持續密切注意相關發展，我國將持續協助宏都拉斯對抗疫情，反對疫苗成為政治外交勒索的工具，破壞台灣友邦情誼。

宏都拉斯衛生部10日晚間在社群網站推特上宣布，推文開頭即感謝「沒有將疫情政治化的友好國家」，提及此前以色列向宏都拉斯捐贈了疫苗，俄羅斯則出售該國國產疫苗Sputnik V，如今「薩爾瓦多幫助我們突破了地緣政治的封鎖，能夠向中國大陸購買疫苗。宏都拉斯將盡可能為我國人民購買足夠的疫苗。」

外交部發言人歐江安表示，宏都拉斯因為先前透過疫苗全球取得機制（COVAX）分配及採購的疫苗，遲未能接獲足夠數量，面臨嚴峻公衛危機。雖然，以色列和俄羅斯等國提供協助，但宏國仍急缺疫苗，因此同時尋求各種管道，包括透過我國前友邦薩爾瓦多向中國採購等可能方式，取得其人民所需疫苗。

面對新冠肺炎疫情蔓延，歐江安表示，疫苗取得是人道議題，攸關宏國人民的生命與健康，不應該淪為政治操作的工具，我國政府堅決反對任何一方以隱含附帶條件的方式提供疫苗，作為破壞台宏邦誼的手段。我國也將繼續秉持同舟共濟精神，結合理念相近國家的力量，共同捍衛民主自由制度，協助宏都拉斯對抗疫情及促進國家的永續發展。

歐江安說，我方在這次宏都拉斯或是之前的巴拉圭事件上，立場都一致，無論是中方還是中方代理人，在中方疫苗取得認證後，往往以透過販售疫苗的方式挾帶政治意圖，我方反對讓疫苗成為政治外交勒索的工具，特別是用在破壞台灣和友邦邦誼上。

歐江安表示，台灣與宏都拉斯兩國邦誼友好穩固，長久以來在民主與自由的共享價值上攜手密切合作，嘉惠雙方人