駐印度代表處再增1人確診返國治療　外交部醫療專機傍晚抵台

▲新冠肺炎疫情肆虐全球，印度第二波疫情嚴重。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

外交部14日表示，駐印度代表處一名確診人員經當地醫療專業評估，認為需要進一步治療後，外交部儘速安排這位人員返台就醫。醫療後送專機已於今天上午自印度德里起飛，預計晚間抵台。

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度第二波疫情嚴重，台灣駐印度代表處截至本月10日共有10人確診，其中2人已在8日搭乘醫療專機返台就醫，恢復情形良好。

對此，外交部發言人歐江安14日上午表示，外交部於5月10日獲知駐印度代表處有2名新增確診同仁後，立即請駐處儘速安排醫師看診治療，並以快遞寄送藥物至駐處供確診同仁服用。

歐江安指出，其中一位確診的同仁經當地醫療專業評估，認為需要進一步治療；駐處隨即聯繫保險公司申請醫療專機的後送事宜，外交部同時積極協調國內醫療機構及相關單位，儘速安排這位同仁返台就醫。

歐江安說明，目前醫療後送專機已於今天上午自印度德里起飛，預計同日晚間抵達台灣桃園國際機場，隨即送往醫院治療。外交部特別感謝中央疫情指揮中心（CECC）、衛生福利部、收治醫院，以及相關單位於短時間內提供各項緊急協助，也希望所有確診同仁早日康復。

歐江安強調，在此疫情嚴峻艱困的時刻，外交部持續關心並隨時掌握駐處確診同仁的健康狀況，並妥善安排各項配套措施。

歐江安說，確診駐館人員如果病情經評估須送回國內治療，外交部將繼續啟動保險公司的後送機制，協助同仁返台就醫；對於症狀較輕微的確診人員，也積極安排國內醫療機構提供視訊看診，隨時提供即時協助。

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