貨車國道衝撞路肩清潔工程車　駕駛慘卡車內頭部重創亡

記者高堂堯／南投報導

李姓男子昨（17）日駕駛白色貨車由國道6號朝台中方向前進，不知何故衝撞停在路肩上的清潔工程車，人卡在扭曲變形的車身中、頭部遭重創，被消防隊救出後已明顯死亡，詳細事故原因，警方仍在調查釐清中。

▲貨車在國道6號自撞路肩清潔工程車，駕駛不幸身亡。（圖／民眾提供）

南投縣消防局昨天下午3時許獲得通報，指國道6號西向1.7公里處、在舊正交流道和霧峰系統間發生自撞車禍、有人員受困，立刻派遣草屯分隊人車前往救援；消防隊到場後發現一台白色貨車停在路肩上，車頭全毀、駕駛受困車內。

▲貨車在國道6號自撞路肩清潔車，駕駛不幸身亡。（圖／民眾提供）

消防隊以器材車破壞車體，才能將駕駛從車內拉出，但頭部明顯遭受嚴重撞擊而回天乏術，因此並未送醫，警方查出該駕駛身分為48歲的李姓男子。

警方初步調查，當時一組清潔人員正在路肩執行清掃工作，由一台工程車在地面人員後方緩速前進、一路警戒，未料李男所駕駛的貨車無故從後方高速追撞，自己慘死車內，但工程車駕駛幸運只受輕傷，也沒有造成他車追撞，由於雙方酒測值皆為0，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。



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