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疫情不停課？網友爆：軍校仍有教室上課情形　國防部回應了

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情持續升溫，教育部宣布至28日止全國各級學校停課。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

本土疫情持續拉警報，教育部宣布因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，降低群聚感染風險。但現在有網友指出，全台學校停課之際，軍校卻實施管休，並透露在戶外進行的體育課和軍訓課依然是正常授課，也讓在軍校上課的孩子家長們相當擔憂，擔心北部的同學收假後回到學校，是否會造成群聚感染。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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▲有民眾在Dcard發文表示軍校課程仍有在教室上課情形。（圖／翻攝自Dcard）

Dcard上也有自稱是軍校學生的網友發文抱怨，在疫情非常嚴重的情況下，軍校生來自四面八方，收假隔天就通知管休到5月28日，線上教學還不是在教室上課。更指出在防疫期間跑步時就算間隔拉大不要講話，但還是有人會用嘴巴呼吸，那豈不是你吐一口氣，我吸你一口氣！原po表示相當擔心這麼多人生活在同一個空間，會造成疫情擴散的可能。

▲▼新北市今日有員警經採檢確診,由於新冠肺炎疫情升溫,確診熱區多有設立篩檢站,基層員警常擔負外圍管制之勤務,但目前防護裝備方面並無制式規範,無形中也增加了感染的風險。（圖／記者李毓康攝）

▲隨著疫情升溫，不少軍校的學生家長擔心學校實施管休，會增加校內群聚風險。（圖／記者李毓康攝）

對此國防部今（18）日回應表示，依據中央流行疫情指揮中心防疫指導及教育部公告，國防部所屬各軍事校院基礎教育及碩、博士班，自5月19日起至5月28日止，採居家線上學習，線上教學為正式課程。

另外各軍事校院基礎教育及碩、博士班學(員)生，自19日上午起離校，採小批次人流管制、區分時段離校，將以最小編組方式實施，避免人員群聚。

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