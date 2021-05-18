全國明停課　內政部各機關員工有國中以下學童者「優先居家辦公」

▲因應全國停課， 內政部通知部內各單位，讓有小孩之職員優先居家辦公。（圖／Pixabay）



記者蔡文鈴／台北報導

疫情指揮中心18日宣布新增240例本土，因應防疫警戒，教育部宣布全台各級學校停課至5月28日。內政部對此表示，明（19）日起，部內各單位機關同仁如有照顧國中以下學童者，優先辦理居家辦公，讓家長也能在家一起照顧小孩。

內政部指出，因應疫情升溫，內政部18日已啟動居家辦公，以減少人員移動，配合教育部今日宣布，自19日起至28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，內政部已立即通知部內各單位機關，所屬同仁如有照顧國中以下學童者，自明日起，優先辦理居家辦公，讓家長無後顧之憂，在家上班也能照顧小孩。

教育部長潘文忠18日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也同時配合停課，請所有學生停止前往，在家學習。

大專院校及高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

另外，為避免同時大量登入現有教學平台造成壅塞，已提供無須帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾周課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。