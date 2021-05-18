　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓到了！他PO網鬼扯「台南6人確診」假訊息...強調最新消息

▲台南1名陳姓男子未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息，引起民眾恐慌被警送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名陳姓男子未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息，引起民眾恐慌被警送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名41歲陳姓男子，被控涉嫌在5月16日未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息引起恐慌，市警四分局循線將陳男傳喚到案，全案偵訊後依法送辦。

大台南地區因新冠肺炎疫情持續嚴重，甚至已發現北部民眾確診卻發現曾逗留台南地區而無法倖免，致使台南地區民眾繃緊神經注意疫情發展，然在緊張疫情之際，台南市警四分局5月16日接獲情資反映，1名陳姓民眾在個人網路社群散布新冠肺炎疫情不實訊息內容，「台南市還很安全，朋友們沒事不要來台南市相害……最新消息聽說台南確診6人，所以這個圖片是安慰台南人的嗎？沒事還是少出門」。

▲台南1名陳姓男子未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息，引起民眾恐慌被警送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局於5月16日確認CDC國內疫情通報，並未公布台南市有新冠肺炎確診消息，實與台南地區實際疫情不符，疑有散布不實訊息而造成大眾恐慌，經專案人員製發通知書，並請當事人41陳姓男子到案說明。經查發現該陳男確實未經查證即聽信他人說台南有確診消息，並隨意發布在網路社群上，陳男說是好意提醒大家疫情狀況，但不實謠言恐已造成社會恐慌，全案調查後依照違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南1名陳姓男子未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息，引起民眾恐慌被警送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局分局長甘炎民再此鄭重呼籲，接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，依法最高可罰3百萬或3年以下有期徒刑、拘役，且此舉不僅害人更害己。

居家不出門也可以囤貨
 

ET快訊
快訊／高科大教師爆確診　34名學生禁足待檢
上百「萬華女陪侍」逃中南部　1縣市專拉「無牌軍」進小吃部
今晚停電嗎？　台電董座給解答
快訊／台師大學生「停課後」確診　校方回應了
不是地震！深圳大樓巨晃「專家解答了」　千人逃命後狂吐
台北101宣布自主停業！　休館時間出爐　
快訊／日劇知名男星病逝　享壽77歲
快訊／「下次不是C、D組」停電減收5％電費　台電董事長說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情爆發警察卻更忙！長官拼命帶領基層接觸人群…超扯原因曝光

上百「萬華女陪侍」逃中南部！1縣市專拉「無牌軍」進小吃部

正妹遭堂哥染指忍9年：他爸是警察沒人會信我...為何受懲罰的是我

抓到了！他PO網鬼扯「台南6人確診」假訊息...強調最新消息

台灣高等法院法警快篩陽性　院方清查隔離法官、律師

拿染疫人數當賭盤太惡劣！　台南檢警全力查緝偵辦

狠夫手指虎打爆妻頭！她出庭逆轉求輕判老公　幕後原因曝

貨車國道衝撞路肩清潔工程車　駕駛慘卡車內頭部重創亡

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

疫情爆發警察卻更忙！長官拼命帶領基層接觸人群…超扯原因曝光

上百「萬華女陪侍」逃中南部！1縣市專拉「無牌軍」進小吃部

正妹遭堂哥染指忍9年：他爸是警察沒人會信我...為何受懲罰的是我

抓到了！他PO網鬼扯「台南6人確診」假訊息...強調最新消息

台灣高等法院法警快篩陽性　院方清查隔離法官、律師

拿染疫人數當賭盤太惡劣！　台南檢警全力查緝偵辦

狠夫手指虎打爆妻頭！她出庭逆轉求輕判老公　幕後原因曝

貨車國道衝撞路肩清潔工程車　駕駛慘卡車內頭部重創亡

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

冰箱長滿黑垢　「神級家政婦」出手！超狂對比讓她感動哭

快訊／高科大教師爆確診「34名學生禁足待檢」　清空校園大消毒

「停課不停學」　黃偉哲親上臉書直播請親師生安心防疫學習

在家也能逛博物館！「國際博物館日」40館響應　70檔展線上看到飽

實名制、勤消毒　新北果菜市場加強防疫

疫情爆發警察卻更忙！長官拼命帶領基層接觸人群…超扯原因曝光

停電組別竟會改變！女住戶傻眼「上期還是A啊」　網友敲碗求解

日本淡路島動物公園「小綿羊誕生」　遇到鏡頭就眨眼、吐舌可愛到融化

王柏融扛4棒無安打吞3K　宋家豪連3K三振大王奪首勝

快訊／台師大學生「停課後」確診　校方給「一封信」回應了

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

酒店妹S框後暴斃　酒客餵毒遭判4年

即／國3蘭潭隧道口轎車撞工程車　命危駕駛是AH-1W飛行員

平頭哥拒填超商實聯制　聽要報警竟爆打店員

新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　衛生局：沒病房

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評

即／國道1號4車連環撞　回堵5公里

快訊／新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲輪下慘死

高院法警快篩陽性　院方清查隔離法官、律師

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

台北市萬華區成為這次新冠肺炎（COVID-19）英國變種病毒肆虐的重災區，許多顧客被感染後到北中南，導致疫情擴散至全台。台北市議員鍾小平及知情人士透露，有上百名外籍女陪侍在疫情爆發後逃往中南部，恐成為防疫破口。

線上學習帶動筆電搶翻天　華碩：銷售業績翻8倍

線上學習帶動筆電搶翻天　華碩：銷售業績翻8倍

拿染疫人數當賭盤檢警查緝

拿染疫人數當賭盤檢警查緝

桃園520啟動3社區篩檢站　2條件公費採檢

桃園520啟動3社區篩檢站　2條件公費採檢

竹北高鐵6+PLAZA休館！新竹首家賣場自主停業

竹北高鐵6+PLAZA休館！新竹首家賣場自主停業

關鍵字：

臉書台南台灣防疫假訊息新冠疫情新冠網路闢謠社區感染

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

快訊／電量使用率飆升至91％　停電危機再升高

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面