抓到了！他PO網鬼扯「台南6人確診」假訊息...強調最新消息

▲台南1名陳姓男子未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息，引起民眾恐慌被警送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名41歲陳姓男子，被控涉嫌在5月16日未經查證，即在網路社群上散布台南地區有6名新冠肺炎確診病人之假消息引起恐慌，市警四分局循線將陳男傳喚到案，全案偵訊後依法送辦。

大台南地區因新冠肺炎疫情持續嚴重，甚至已發現北部民眾確診卻發現曾逗留台南地區而無法倖免，致使台南地區民眾繃緊神經注意疫情發展，然在緊張疫情之際，台南市警四分局5月16日接獲情資反映，1名陳姓民眾在個人網路社群散布新冠肺炎疫情不實訊息內容，「台南市還很安全，朋友們沒事不要來台南市相害……最新消息聽說台南確診6人，所以這個圖片是安慰台南人的嗎？沒事還是少出門」。

四分局於5月16日確認CDC國內疫情通報，並未公布台南市有新冠肺炎確診消息，實與台南地區實際疫情不符，疑有散布不實訊息而造成大眾恐慌，經專案人員製發通知書，並請當事人41陳姓男子到案說明。經查發現該陳男確實未經查證即聽信他人說台南有確診消息，並隨意發布在網路社群上，陳男說是好意提醒大家疫情狀況，但不實謠言恐已造成社會恐慌，全案調查後依照違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警四分局分局長甘炎民再此鄭重呼籲，接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，依法最高可罰3百萬或3年以下有期徒刑、拘役，且此舉不僅害人更害己。

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