　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備

▲▼北市第5個社區篩檢站-萬華區青草廣場。（圖／記者張榮恩攝）

▲北市第5個社區篩檢站-萬華區青草廣場。（圖／記者張榮恩攝）

記者張克銘／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，連日確診數破百，一名參與剝皮寮歷史街區篩檢的醫師姜冠宇在臉書發文表示，現場陽性率早已超過10％以上，更表示防疫要有第四級的準備，甚至會走到全面關閉。

姜冠宇分享篩檢站的操作方式，每一人兩篩，快篩和PCR並行，在現場只需等10分鐘內就可確定陽性與否，確認陽性後會由專車接送至專責醫院，但後續不管快篩結果為何，PCR陽性也會通報結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，萬華篩檢數據，一天下來大概約250到300人，白天大概28人來就會中5個，晚間不同族群的情況下每30個就中2個，但白天的族群人數比較多，也較能反應在萬華區域內活動的居民，社區是有一定的病毒活躍度。

▲▼空拍,台北市,萬華,龍山寺,人潮車潮稀少,防疫。（圖／記者林振民攝）

▲萬華人潮車潮稀少。（圖／記者林振民攝）

姜冠宇呼籲，先前宣布二級時就要有準三級的準備，但現在可能要有第四級的準備，甚至會走到全面關閉，因為流行病模擬高峰，會達到800多到近千人，要改變此困境，就是要改變我們的行為模式。

他表示，要改變行為模式的原因，主要就是疫情會導致醫療系統的改變，原本住院的病人會盡快安排出院，常在醫院拿藥的老年人，以後只能在社區醫院拿處方簽，許多要被治療的病人，會在社區開始竄流，進而導致台灣醫療不再便利。

姜冠宇也引用杜克全球衛生中心的評估，預測2024年疫情才會真正流感化、正常化，之後全球才會開放，更表示台灣醫療系統很多事情，早就該改革了，這次的疫情就是台灣訂正的一個機會。
 

ET快訊
亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」　害7確診、1死
快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明
LINE不再是第一！疫情爆發「這3類App」民眾狂下載
快訊／電量使用率飆升至91％！　下午可能從E組開始停電
陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備
侯友宜整備升「準四級警戒」　9局處進駐檢疫隔離中心
快訊／分區供電恐換E、F組　台電回應了
仁惠醫院確診足跡超驚人！疫調不老實害「5醫護17患者」隔離
快訊／高雄升三級？宣布停止室內5人以上聚會　8類場所關閉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雷陣雨開炸！新北、宜蘭發大雨特報　防雷擊強陣風

亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」...害7確診、1死亡

快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明

快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池

中華郵政再爆1員工發燒「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

仁惠護理師採檢陽性…丈夫「曾接觸+受訪」恐遭開罰！記者憂遭匡列

高雄外出未戴口罩一律開罰　陳其邁建議中央：國中小全面停課

要有升第4級準備！　艋舺篩檢醫曝心聲：台灣「全面關閉」也不為過

LIVE／亞東院內感染釀一死　陳時中線上說明

陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

快訊／午後雷陣雨開炸！新北、宜蘭發大雨特報　防雷擊強陣風

亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」...害7確診、1死亡

快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明

快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池

中華郵政再爆1員工發燒「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

仁惠護理師採檢陽性…丈夫「曾接觸+受訪」恐遭開罰！記者憂遭匡列

高雄外出未戴口罩一律開罰　陳其邁建議中央：國中小全面停課

要有升第4級準備！　艋舺篩檢醫曝心聲：台灣「全面關閉」也不為過

LIVE／亞東院內感染釀一死　陳時中線上說明

陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備

快訊／午後雷陣雨開炸！新北、宜蘭發大雨特報　防雷擊強陣風

阿虎戴紅假髮模仿ØZI「意外撞臉辰亦儒」　Sandy：去跟曾之喬道歉！

「沒戴口罩」合照水果攤被罵翻！海倫清桃怒上火線吐真相：人多必有白癡

亞東院內感染元兇是他！住院5天「買春誰會講」...害7確診、1死亡

台產「防疫保單」出單率已逾6成　封城不賠！

停課第一天媽媽超崩潰！嚴立婷「兒子聽課頻動作」：哪來那麼多毛

三級警戒！Selina沖泡粥業績增　陳零九手搖推外送：沒事就待在家

花蓮市封閉7籃球場、1壘球場　魏嘉賢籲：倒垃圾也要戴口罩

快訊／彰化快篩一日新增22例！衛生局緊急說明

快訊／竹縣再增3場所停業：娃娃機、桌遊店、室內泳池

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

即／高雄停止室內5人以上聚會！

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

即／基隆公布3確診、1未有案號足跡

郵局員工確診！同行還有3人去萬華阿公店

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

更多熱門

相關新聞

確保市民健康！凡外出未戴口罩者　陳其邁：一律開罰

確保市民健康！凡外出未戴口罩者　陳其邁：一律開罰

高雄鳳山仁惠醫院傳出一名男員工確診，市長陳其邁下令連夜清空醫院，工作人員加病患總共94人要全部進行採檢，而今早一名護理師確定染疫。稍早，市府召開防疫記者會，並強調民眾外出若未戴口罩「一律開罰」。

宅在家救台灣　花蓮市圖推線上閱讀

宅在家救台灣　花蓮市圖推線上閱讀

仁惠醫院確診足跡超驚人！害「5醫護17患者」居家隔離

仁惠醫院確診足跡超驚人！害「5醫護17患者」居家隔離

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫剝皮寮萬華

讀者迴響

熱門新聞

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

寇訊來了！周玉蔻揭「莫德納疫苗」到貨時間

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

即／高雄停止室內5人以上聚會！

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面