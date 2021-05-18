陽性率早超過10％以上　剝皮寮篩檢醫師：升第四級準備

▲北市第5個社區篩檢站-萬華區青草廣場。（圖／記者張榮恩攝）

記者張克銘／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，連日確診數破百，一名參與剝皮寮歷史街區篩檢的醫師姜冠宇在臉書發文表示，現場陽性率早已超過10％以上，更表示防疫要有第四級的準備，甚至會走到全面關閉。

姜冠宇分享篩檢站的操作方式，每一人兩篩，快篩和PCR並行，在現場只需等10分鐘內就可確定陽性與否，確認陽性後會由專車接送至專責醫院，但後續不管快篩結果為何，PCR陽性也會通報結果。

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此外，萬華篩檢數據，一天下來大概約250到300人，白天大概28人來就會中5個，晚間不同族群的情況下每30個就中2個，但白天的族群人數比較多，也較能反應在萬華區域內活動的居民，社區是有一定的病毒活躍度。

▲萬華人潮車潮稀少。（圖／記者林振民攝）

姜冠宇呼籲，先前宣布二級時就要有準三級的準備，但現在可能要有第四級的準備，甚至會走到全面關閉，因為流行病模擬高峰，會達到800多到近千人，要改變此困境，就是要改變我們的行為模式。

他表示，要改變行為模式的原因，主要就是疫情會導致醫療系統的改變，原本住院的病人會盡快安排出院，常在醫院拿藥的老年人，以後只能在社區醫院拿處方簽，許多要被治療的病人，會在社區開始竄流，進而導致台灣醫療不再便利。

姜冠宇也引用杜克全球衛生中心的評估，預測2024年疫情才會真正流感化、正常化，之後全球才會開放，更表示台灣醫療系統很多事情，早就該改革了，這次的疫情就是台灣訂正的一個機會。

