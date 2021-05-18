宅在家救台灣！防疫不出門　花蓮市圖推線上閱讀不打烊

▲花蓮市長魏嘉賢表示，防疫期間在家裡看電子書是最好的選擇。(圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應防疫升溫，花蓮市立圖書館自本月15日起至6月8日，全面關閉，防疫期間在家裡看電子書是最好的選擇。市圖近兩萬冊電子書讓民眾免費閱讀，電子書到期後系統自動歸還，無須擔心逾期還書問題，一同享受線上閱讀書香味吧！

▲▼花蓮市圖近兩萬冊電子書免費閱讀，到期後系統自動歸還，不擔心逾期還書問題。

本土確診案例快速飆升，花蓮縣政府在15日宣布進入準三級警戒，花蓮市立圖書包括本館、兒童館、樂齡館、漫畫閱覽室、花蓮市數位機會中心、圖書資源中心全面休館，但電子書線上閱讀不打烊，提供民眾適時便利的數位圖書資源，也讓民眾可以透過閱讀為心靈打氣。

花蓮市圖館長陳怡琳表示，去年花市圖的電子書的閱讀上展現了防疫時期的閱讀能量，去年電子書借閱量2690冊，是前年同時期的電子書借閱量的8倍，今年第一季，借閱冊數業已達到去年24%，今年的借閱成長量亦是值得期待。

市長魏嘉賢表示，電子書借閱率提升雖然能讓民眾多培養閱讀習慣，但仍期望能盡速度過疫情，讓大家看見圖書館更活潑的樣貌。

花蓮市立圖書館於2017年起購置UDN讀書館電子書平台，後因防疫需求，於去年起租賃 6500種電子書，每種有3冊，共約2萬冊電子書，是花蓮縣中提供最豐富電子書選擇及可借閱冊數的公共圖書館，符合市民大、小朋友的閱讀需求。

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